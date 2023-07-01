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«بحر الفضة».. دعوة للتفاؤل

«بحر الفضة».. دعوة للتفاؤل
2 يوليو 2023 00:49

أحمد عاطف (القاهرة)

عالم من البهجة والخيال، في لوحات معرض «بحر الفضة» الذي أُقيم بالقاهرة، للفنان التشكيلي المصري عادل مصطفى، ويدعو للتفاؤل وكسر روتين الحياة اليومي، من خلال التأمل ومحاولة الموازنة بين الفانتازيا والخيال من ناحية، وبين الحياة الواقعية من ناحية أخرى.

عالم خيالي
يقول مصطفى، إنه رسم عالماً خيالياً لمدينة الإسكندرية التي يتمناها ويحلم بالعيش فيها، مستخدماً جزءاً مهماً من التراث، وهو العرائس الخشبية التي أضفت الرومانسية على اللوحات وجعلتها حالمة بألوانها الزاهية.
خلال عام كامل، حاول الفنان التشكيلي المصري تقديم صورة خيالية للإسكندرية لينجح في موازنة صورتها الواقعية وشواطئها الزرقاء وبين الخيال الذي تحولت فيه المياه إلى اللون الفضي، ولهذا أطلق على المعرض اسم «بحر الفضة»، لتطرح لوحاته تساؤلات لدى المشاهد، ويبحث العقل عن سر هذا التغيير وفيما وراء الصورة الخيالية لمدينة الإسكندرية.

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تخلٍ عن الواقعية
ويعتمد عادل مصطفى من بداية رحلته الفنية منذ عام 2002 على المدرسة الواقعية، وقدم الإسكندرية كما هي في الواقع، وعبر عن شارعها كما هو بالزحام الشديد والمشاهد اليومية عن طريق الكولاج بالصور الفوتوغرافية، لكنه قرر أن يتخلى عن الواقعية بعض الشيء بعد تطور رحلته، عندما وجد تلك الصور الواقعية تترك أثراً سلبياً غير محبب في نفس الجمهور بعد زيارة المعرض، ويدمج فيه بين الخيال والواقع والاعتماد بصورة أكبر على الفانتازيا.

بهجة وتفاؤل
أوضح التشكيلي عادل مصطفى أنه يعتمد على الأسلوب الأكاديمي في رسم وتلوين اللوحات، معتمداً على خلفيته العلمية التي تعود إلى كلية الفنون الجميلة، ولهذا يقدم لوحات دسمة ذات عناصر جيدة التوظيف، وليس مجرد زخرفة، ويظهر ذلك جلياً في لوحات «بحر الفضة» التي اعتمد فيها على ألوان الزيت وأوراق الذهب والفضة التي تعطي إحساس أشعة الشمس المنعكسة على مياه بحر الذهب والفضة، وهو ما أثرى اللوحات، ويرى أن الفن لا يزين الواقع أو يجمله فقط، وإنما دوره أبعد بكثير من ذلك، وهو ما يحاول فعله من خلال صنع عوالم خيالية فانتازية مليئة بالسعادة والبهجة والتفاؤل، ويعتبرها رسالته في رحلته الفنية ويتمنى أن تصل للجمهور من خلال لوحاته.

الفن التشكيلي
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