إياد نصار.. «مدَّاح القمر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تحل خلال العام الحالي الذكرى الثلاثون لرحيل الموسيقار بليغ حمدي، الذي توفي في 12 سبتمبر 1993، وبهذه المناسبة يسعى المخرج مجدي أحمد علي لخروج مسلسل «مداح القمر» للنور، الذي يتناول قصة حياة بليع، تقديراً لرحلته التي أثرى خلالها الساحة الفنية بمئات الألحان الخالدة.

قال مجدي، إنه قطع شوطاً كبيراً لتنفيذ العمل الجاهز للتصوير منذ سنوات، وكشف تحمس الفنان إياد نصار لتجسيد الشخصية، وحصوله على دورات تدريبية للعزف على العود والغناء، للتمكن منهما.

كما أبدت إحدى الجهات الإنتاجية استعدادها لتنفيذ العمل الذي كتبه الراحل محمد الرفاعي قبل أكثر من 15 عاماً، وحصل على جميع الموافقات الرقابية، ويضم المسلسل 60 شخصية بين شعراء ومطربين وشخصيات شهيرة وغيرهم من الذين ارتبطوا مع بليغ بعلاقات متنوعة، ومن المقرر تصويره بين القاهرة وباريس وعدة دول عربية.

وقد تم جمع المواد الدرامية والأحداث من سعد الدين مرسي شقيق بليغ وبعض من عايشوه، ومنهم عبدالرحمن الأبنودي وصلاح عرام ووجدي الحكيم وميادة الحناوي، ووردة التي ارتبطت به لسنوات طويلة.

وأوضح مخرج العمل أن بليغ كان معجوناً بموهبة غير عادية، متفجرة بالإحساس والتدفق، والمسلسل أحد أحلامي لأنه يروي سيرة شخصية استثنائية، وبعيداً عما حققه كموسيقي فإنه يُعد في رأيي شخصية ملحمية، مثيرة للجدل، وسيرته مليئة بالتفاصيل الدرامية.

وكان عدد كبير من الفنانين قد رُشحوا لبطولة «مداح القمر»، لكن لم تنل رضا جهات الإنتاج.

ويعد بليغ (1931 - 1993) من أشهر الموسيقيين العرب، حيث قام بالتلحين لأم كلثوم وعبدالحليم وشادية ووردة ونجاة وصباح وفايزة ومحرم فؤاد وميادة الحناوي، وغيرهم.

وكان أول من أحيا المسرح الغنائي عام 1964 بعرض «مهر العروسة»، وتحمل ألحانه روح الابتكار، واتسمت بمصرية شديدة، ولا تزال بصمته خالدة على ساحة الأغنية العربية.