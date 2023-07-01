5 أضرار صحية نتيجة التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن الكوارث البيئية تؤدي إلى العديد من الوفيات، ويعيش العالم بأسره حالة من القلق بسبب تأثيرها على صحة الإنسان، ويذكر موقع «Health Shots» الهندي كيفية تأثير التغير المناخي على صحة البشر..

أمراض معدية

يزيد التغير المناخي من خطر انتشار الأمراض المعدية بين البشر، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك؛ لأن الاحتباس الحراري يخلق ظروفاً ملائمة لانتشار هذه الأمراض، ومن المتوقع أن تزيد الأمراض التي تنقلها الطفيليات والقردة، مثل البلهارسيا والليشمانيا وداء لايم العصبي، وغيرها.

مشكلة الغذاء

من المتوقع أن يزيد التغير المناخي من مشكلة الغذاء، فالمحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح والأرز آخذة في الانخفاض، ليرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى أكثر من 840 مليون بحلول عام 2030.

التنفس

مع زيادة درجات الحرارة وتلوث الهواء، يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي، مثل السل.

أمراض غير معدية

يؤدي التغير المناخي أيضاً إلى زيادة الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب أو السرطان، وقد تكون أمراض القلب بسبب تلوث الهواء أو ارتفاع درجة الحرارة، أما السرطان فقد يكون بسبب نقص التغذية أو التعرض للسموم البيئية والأشعة فوق البنفسجية.

صحة نفسية

هناك صلة قوية بين الاضطرابات النفسية والكوارث الطبيعية، فقد يصاب البشر بالاضطرابات بعد الكارثة أو بعد فترة بسبب الهجرة القسرية أو إزالة الغابات، وقد تظهر بعض الحالات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق والاكتئاب، فضلاً عن السلوك العدواني والميل لتعاطى المواد المخدرة.