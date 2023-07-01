حدائق أبوظبي.. وجهة العائلات في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

طوال أيام العيد ومنذ الخامسة مساءً، تتحول حدائق أبوظبي إلى ساحة احتفالية مفتوحة عامرة بالبهجة والسعادة.. أعداد كبيرة من سكان العاصمة ومعهم أسر جاءت من دول مجاورة، تخرج إلى المساحات الخضراء الشاسعة، حاملين كل متطلبات قضاء سهرة ممتعة وسط العشب والشجر.

واستمتع زوار حديقة «أم الإمارات» بمرافقها الفريدة التي تشمل بيت الظل، وحظيرة الحيوانات، والمسرح المفتوح، ومنطقة العشب الكبرى، وحديقة النباتات، وحديقة الأطفال وحديقة المساء، وفيما فضل آخرون الشواء في حدائق كورنيش القرم، قضت آلاف الأسر أمسيات استثنائية في الحدائق الممتدة على كورنيش أبوظبي، واستمتع أطفالها بالمرافق الترفيهية المجانية ومناطق اللعب والتريض ومسارات الدراجات.