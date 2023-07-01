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«مدهش» و«دانة» يستقبلان الأطفال في مطار دبي

«مدهش» و«دانة» يستقبلان الأطفال في مطار دبي
2 يوليو 2023 00:49

دبي (الاتحاد) 

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استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بمأموري جوازات دبي، أول فوج أطفال قادمين عبر مطار دبي الدولي بالشخصيات الكرتونية المحببة لهم «سالم» و«سلامة» ورمزَي مهرجان دبي للتسوق «مدهش»، و«دانة» الذين اصطحبوهم من باب الطائرة إلى منصة الجوازات الخاصة بهم لختم جوازاتهم بأنفسهم، مع تقديم هدايا تذكارية للصغار والتقاط الصور والفيديوهات. وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أرادت أن يكون افتتاح المنصات غير مألوف، فتقرر أن تدشن المنصات أول مجموعة أطفال تصل للمطار، لافتاً إلى أن حفاوة استقبال الأطفال ستتواصل طوال المهرجان وعلى مدار العام. وأضاف أن الإدارة العامة دشنت المنصة الأولى بـ«مبنى 3» في عيد الفطر، وحققت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد مستخدميها من الأطفال قرابة 11 ألفاً.

مدهش
مطار دبي
دبي
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