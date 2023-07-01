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ساعة ذكية من «الذرة والخروع» في الإمارات

ساعة ذكية من «الذرة والخروع» في الإمارات
2 يوليو 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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طرحت شركة كاسيو في أسواق الإمارات ساعة ذكية صديقة للبيئة، يدخل في إنتاجها مواد من الذرة وبذور الخروع. وقال تاكاشي سيميا، المدير التنفيذي لشركة كاسيو في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة وفرت 7 متاجر لعرض ساعاتها في مختلف أنحاء الإمارات، وتعمل على زيادة فروعها للوصول إلى جميع الراغبين في اقتناء الإصدارات الجديدة من ساعات «كاسيو». وأوضح أن الساعة تحمل اسم GBD-H2000، وتتميز ببنية مقواة بألياف الكربون، ما يجعلها أخف بنسبة 38% من سابقتها، وأضاف: «في إطار التزامنا بالاستدامة وعام الاستدامة، حرصت الشركة على أن تتميز الساعة بتصميم صديق للبيئة، حيث تم تصنيع حزام الساعة والهيكل من مواد صديقة للبيئة يتم إنتاجها باستخدام مواد خام من بذور الخروع والذرة».

الإمارات
الاستدامة
الكربون
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