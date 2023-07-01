«ناسا» تستعيد الاتصال بمروحيتها على الكوكب الأحمر

استعادت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الاتصال بمروحيتها «إنجينويتي» على سطح كوكب المريخ، بعد أكثر من شهرين من الصمت اللاسلكي، على ما ذكرت الوكالة أمس الجمعة.

وقد صمدت الطائرة الدوارة الصغيرة، التي بدأت رحلة إلى الكوكب الأحمر مع مسبار «برسيفرنس» في أوائل عام 2021، لفترة أطول بكثير من مهمتها الأولية المقررة أساساً لثلاثين يوماً لإثبات جدوى تقنيتها في خمس رحلات تجريبية.

مذاك، استُخدمت المروحية عشرات المرات، إذ كانت بمثابة مستكشف جوي لمساعدة الروبوت الجوال في البحث عن علامات عن حياة ميكروبية قديمة قبل مليارات السنين، عندما كان المريخ أكثر رطوبة ودفئاً مما هو عليه اليوم.

أطلقت الرحلة الـ52 لمروحية «إنجينويتي» في 26 أبريل، لكنّ مراقبي المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا فقدوا الاتصال بها أثناء هبوطها على السطح بعد رحلتها التي استمرت دقيقتين على علو 363 متراً.

كان فقدان الاتصالات متوقعاً بسبب وجود تلّ، بين مروحية «إنجينويتي» وروبوت «برسيفرنس» الجوال، يعمل بمثابة أداة ربط بين المسيّرة والأرض.

مع ذلك، قال جوشوا أندرسون، رئيس الفريق المسؤول عن «إنجينويتي» في مختبر الدفع النفاث «كانت هذه الفترة الأطول التي أمضيناها من دون أن نسمع عن إنجينويتي خلال المهمة».

وأضاف «صممت إنجينويتي لتكون قادرة على التصرف بالشكل المطلوب عندما تحدث فجوات في التواصل مثل هذه، ولكن نشعر بالارتياح بطبيعة الحال عندما نعاود الاتصال بها».

تشير البيانات، حتى الآن، إلى أن المسيّرة في حالة جيدة. وإذا ما أتت نتائج الفحوص الأخرى إيجابية، سيتم إعداد «إنجينويتي» لرحلتها التالية، غرباً نحو نتوء صخري يهتم فريق «برسيفرنس» باستكشافه. ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها «برسيفرنس» لمشكلات في الاتصالات. وكتب ترافيس براون، كبير المهندسين في المهمة، في منشور على مدونة، أن المروحية كانت تجوب دلتا نهر قديمة عندما فُقد الاتصال بها لمدة ستة أيام تقريباً في أبريل، مضيفاً «وهي فترة طويلة بشكل مؤلم».