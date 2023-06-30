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رابح صقر يتألق على مسرح «الاتحاد أرينا»

رابح صقر خلال الحفل (من المصدر)
30 يونيو 2023 23:26

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أحيا الفنان رابح صقر حفلاً مميزاً على مسرح «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، ضمن حفلات العيد في دولة الإمارات، حيث قدم بقيادة المايسترو هاني فرحات باقة من أجمل أغنياته وسط حضور كبير وتفاعل لافت.

أعرب صقر عن سعادته بتواجده مع جمهوره في العاصمة الإماراتية، وإحياء حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال «سعيد بحضوري والاحتفال مع جمهوري بالعيد، خصوصاً في أبوظبي، البلد التي أعتز فيها وأحبها كثيراً، وأحرص بشكل مستمر أن ألبي مثل هذه الدعوات لإقامة حفلات لي في الإمارات بشكل عام».

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ووجه شكره إلى «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، و«مومنتس إيفينتس» على تنظيم هذا الحفل الرائع، لاسيما أنه يشتاق إلى جمهوره في أبوظبي، الذي حضّر لهم مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة لكي يلبي مختلف الأذواق، ويقضي مع محبيه ليلة ممتعة لا تنسى.

وقد تنقل صقر خلال الحفل بين أغانيه الكلاسيكية والرومانسية الهادئة والإيقاعية السريعة، التي واكبت مسيرته الفنية، من بينها: «الكلام اللي أنت قلته»، «الحكاية بختصرها في كلمتين»، «زلزال»، «بنساك»، «أنا وحدي» و«خلاص».

عيد الأضحى
رابح صقر
الاتحاد أرينا
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