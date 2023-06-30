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قرية في تايلاند.. يبتلعها المحيط

قرية في تايلاند.. يبتلعها المحيط
1 يوليو 2023 01:43

تايلاند (أ ف ب) 
صباح كل يوم، يقف أربعة أطفال حفاةً لتأدية النشيد الوطني بفخر فيما يُرفَع العلم التايلاندي أمام مدرستهم المُشيّدة على دعائم متينة والمُحاطَة بالأمواج. هؤلاء الأطفال هم آخر مجموعة من التلاميذ في قرية بان خون ساموت تشين الساحلية الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من بانكوك والتي يبتلعها المحيط ببطء.

ولا يتجاوز عدد المتبقين في القرية مئتي شخص، في مصير قد تواجهه مجتمعات ساحلية كثيرة في مختلف أنحاء العالم، بسبب ارتفاع مستوى البحار الناجم عن التغير المناخي.
ويقول جيرانان تشورساكول، البالغ 11 عاماً «كان لدي عدد كبير من الأصدقاء. فكان في صفي عندما دخلت مرحلة الروضة نحو 20 إلى 21 طفلاً»، مضيفاً «أشعر بالوحدة نوعاً ما وأتمنّى لو يتسجّل تلاميذ جدد في المدرسة».

يشير رئيس القرية ويسانو كنغساموت لوكالة فرانس برس إلى أنّ كيلومترين من الأرض ابتلعهما البحر منذ ستينات القرن العشرين.
وكان أول ضحية للتعرية معبد محاط بالمياه ويمكن الوصول إليه عبر ممر طويل. ويقول كنغساموت «كانت توجد خلفي القرية وغابة المنغروف، وكان بإمكاننا المشي بسهولة من القرية إلى المعبد، ثم بدأ القرويون ينتقلون إلى وسط الأراضي بصورة أكبر، ويبتعدون تدريجياً عن المعبد».
لا شيء ظاهراً يدل على أنّ المكان كان قريةً في الماضي، سوى أعمدة كهربائية قديمة تخرج من المياه.

ويعتبر الأستاذ في السياسة البيئية لدى جامعة دبلن داني ماركس، أنّ قرية بان خون ساموت تشين هي مثال صارخ وتحذير لما سيكون عليه «العالم المنكوب بسبب المناخ». ويقول «إنّ القرية صورة مصغرة صارخة عن المخاطر التي يحملها ارتفاع مستوى البحار للبشر، وتحديداً في البلدان النامية».
وبالإضافة إلى التغير المناخي، يتسبب سوء إدارة البيئة في التعرية التي تواجهها القرية. فقد جرى استغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، ودُمّرت أشجار المانغروف السميكة التي تلعب دوراً في حماية طبيعية، لصالح تربية الروبيان.

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وتسببت السدود الموجودة في أعلى نهر تشاو فرايا، وهو نهر يعبر بانكوك ويصب قرب القرية، بإبطاء ترسب الرواسب في الخليج. وفي محاولة للتكيف مع الوضع، جرى تركيب أعمدة من الخيزران والخرسانة، فيما أُطلقت مبادرات لاستعادة النظام الإيكولوجي للغابة البحرية.
لكن على المدى البعيد، «قد لا تكون هذه الإجراءات كافية لمقاومة قوة الطبيعة»، على قول ويسانو الذي يحذّر من أنّ «القرية قد تختفي».
ويضيف «لا نعتزم التوجه إلى داخل الأراضي لعدم وجود مزيد من الأراضي المتاحة».

ويتابع: إنّ «دعوات المساعدة التي وجّهناها إلى الحكومة لم تسفر عن أي نتيجة. علينا إنقاذ أنفسنا».
وتعوّل القرية تحديداً على السياحة البيئية، وتوفر إقامات لدى السكان، على أمل توعية الرأي العام في شأن ما تعانيه.
ويدرس التلاميذ علم البيئة مع مدرّسيهم ويتعلمون كيفية تحديد النباتات والحيوانات.
تشير مديرة المدرسة مايوري خونجان إلى أنّ أمام التلاميذ فرصة لأن يصبحوا يوماً ما مرشدين سياحيين.

وداخل أحد الصفوف المجهزة بأربعة كراسيّ ومكاتب وردية، يستمع جيرانان بتركيز إلى ما يشرحه أستاذه.
ويقول «أودّ أن أصبح مدّرساً حتى أتمكن من نقل معرفتي إلى تلاميذ آخرين»، مضيفاً «أريد أن أصبح معلّماً في هذه المدرسة في حال كانت لا تزال موجودة».

تايلاند
المناخ
التغير المناخي
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