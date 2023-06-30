ملك هولندا.. أبو البنات

أحمد مراد (القاهرة)

بعد 122 عاماً من سيطرة الملكات على عرش مملكة هولندا، جاء الملك الهولندي، وليم ألكسندر، في عام 2013 لينهي السيطرة النسائية على العرش الملكي.. فمن يكون ملك هولندا، وما صلاحياته وسلطاته، وماذا عن علاقته بالحكومة والبرلمان الهولندي؟

122 عاماً

تولى وليم ألكسندر عرش مملكة هولندا في 30 أبريل عام 2013، خلفاً لوالدته الملكة بياتريكس التي تنازلت له عن العرش بعد 33 عاماً تربعت فيها على العرش الملكي.

وكانت الملكة بياتريكس تولت عرش مملكة هولندا في عام 1980 خلفاً لوالدتها الملكة يوليانا، وبعد التنحي أصبحت تحمل لقب الأميرة.

ويُعد وليم ألكسندر أول ملك يتولى عرش هولندا منذ 122 عاماً، وتحديداً منذ العام 1890.

أبو البنات

تزوج الملك وليم ألكسندر الأرجنتينية ماكسيما، وأثار هذا الزواج جدلاً واسعاً، حيث كان والد الزوجة يشغل منصب سكرتير دولة في النظام العسكري بالأرجنتين بين عامي 1976 و1981، ودعمت الملكة بياتريكس ابنها حتى تمكن من الزواج بماكسيما التي باتت تحمل لقب ملكة منذ عام 2013، ولكنه لقب رمزي وشرفي.

وتعرف الملك وليم ألكسندر على زوجته ماكسيما في مهرجان إشبيلية بإسبانيا خلال عام 1999، وفي البداية لم يخبرها عن هويته كولي عهد هولندا، وبعد فترة أخبرها بهويته، ولكنها اعتقدت أنه كان يمزح، وطلب منها الزواج عندما كانا يتزلجان على الجليد في بحيرة هويس تن بوش المتجمدة.

أنجب الملك وليم ألكسندر والملكة ماكسيما 3 بنات: كاترينا آماليا، ولية العهد، وآلكسيا، وآريانه.

مع العامة

من المفارقات الغريبة في حياة الملك وليم ألكسندر أن نشأته وتعليمه لم تختلف عن أي مواطن هولندي، حيث قررت الملكة بياتريكس وزوجها كلاوس أن يدرس ابنهما - ولي العهد - في فصل دراسي عادي، وألا يتلقى أي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية من أساتذته، وكان ألكساندر يذهب بالدراجة إلى المدرسة الثانوية كل يوم.

والتحق ألكساندر في عام 1987 بجامعة لايدن، وهي من أقدم وأعرق الجامعات الهولندية، وقد درست فيها والدته وجدته، وفي عام 1993 حصل على درجة الماجستير، وكانت رسالته العلمية حول كيفية استجابة هولندا للقرار الفرنسي بترك هيكل القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي.

طيار في السر

عمل الملك وليم ألكسندر بشكل سري كطيار في شركة الطيران الهولندية (KLM)، وفي عام 2017 كشف الملك عن هذا السر، قائلاً: إنه كان يقود طائرات سراً مرة أو مرتين في الشهر حتى بعد توليه العرش، وكان يرتدي زي الطيار والقبعة، ولم يتعرف عليه أحد في المطار.

صلاحيات

يحدد الدستور الهولندي نظام الحكم في هولندا على أنه نظام ملكي دستوري، ويتمتع الملك بالعديد من السلطات والصلاحيات، منها تقديم مشاريع لقوانين جديدة بنفسه أو من خلال من ينوب عنه، ولا يمكن لأي قانون أن يصبح ساري المفعول إلا بعد أن يوقع الملك عليه ولا يتم اتخاذ القرارات المهمة إلا بمشاورة الملك.

ويرأس الملك ما يُعرف بـ «راد فان ستيت» أو مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية ملكية رمزية تقوم بتقديم المشورة والنصح للحكومة.

ويجتمع رئيس الوزراء مع الملك في كل أسبوع ليكون الملك على معرفة بسياسة الحكومة، وكذلك الأمر تعرف الحكومة سلوك العائلة المالكة والأعمال التي ستقوم بها، ويمثل الملك هولندا في الزيارات الرسمية في الخارج، ويستقبل رؤساء الدول في الداخل.

وفي ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر كل عام تشهد هولندا الاحتفال بافتتاح السنة البرلمانية الجديدة، ويلقي الملك خطاباً يلخص فيه أحداث السنة التي مرت، ويضع الخطوط العريضة لخطط الحكومة وسياساتها للسنة القادمة، وفي أعياد الميلاد يلقي الملك الخطاب السنوي.

حصانة سياسية

يتمتع الملك الهولندي بالحصانة السياسية، مما يعني أن الوزراء، وليس هو، يجري مساءلتهم أمام البرلمان بشأن ما يقولوه ويفعلوه، حيث ينص القانون الهولندي على أن الملك محمي والوزراء مسؤولون، فلا يمكن استدعاء الملك من قبل البرلمان للمساءلة، ولكن يمكن محاسبة رئيس الوزراء على سلوك العائلة المالكة، ويؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، وتقدم الحكومة استقالتها له.

لا يشارك في تشكيل الحكومة

في الماضي، كان الملك في هولندا يمارس دوراً في تشكيل الحكومات، وتعيين السياسي الذي كان عليه أن يتفاوض مع الفصائل لتشكيل ائتلاف حكومي، ولكن بداية من عام 2012 توقف الملك عن القيام بهذا الدور، ففي العام نفسه وللمرة الأولى تم تشكيل الحكومة دون مشاركة الملكة بياتريكس، وفقاً لقانون جديد اقترحته الأحزاب المؤيدة للإصلاح، ولكن الملك رسمياً عضو في الحكومة.

لا ينتخب

بحكم القانون الهولندي، يتمتع الملك بحق التصويت في الانتخابات، ولكن جرت العادة أن لا يقوم الملك بالانتخاب للمحافظة على مكانته بين جميع الأحزاب السياسية.

القاضي الأول

يملك ملك هولندا صفة القاضي الإداري الأول، وتُعلق صورة الملك في المحاكم الهولندية، وكل قرار محكمة يبدأ بعبارة (باسم الملك)، ويقوم القضاة بأداء القسم أمام الملك. كما يوقع الملك على قرارات تعيين أو فصل القضاة، ولكن ليس من تلقاء نفسه، وإنما يوقع بناء على رغبة الجهة القضائية بتعيين القاضي، وبعد توقيع الملك تصبح هذه الرغبة أمراً تنفيذياً.