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5 مهن.. لفنانات أفلام الصيف

5 مهن.. لفنانات أفلام الصيف
1 يوليو 2023 01:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
صيدلانية، صحافية، معلمة موسيقى، محامية، طبيبة، تلك أبرز المهن والأدوار التى تجسدها الفنانات المشاركات فى أفلام الموسم الصيفي هذا العام، والذي يشهد تنوعاً فى الأدوار بين التشويق والإثارة، والكوميديا والفاتنازيا، من خلال 7 أفلام تنافس على إيردات شباك التذاكر.

ياسمين «صيدلانية»
تنافس ياسمين صبري خلال الموسم الصيفي بعملين الأول، فيلم «البُعبُع» وتجسد شخصية صيدلانية، وتدور أحداثه حول مجرم تائب يسعى لكسب رزقه بالحلال، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ورحاب الجمل. فيما تجسد شخصية أخصائية تنمية بشرية في فيلم «أبو نسب»، وتدور أحداثه حول شاب يعاني من تداخل صلة القرابة في حياته وتأثيرها عليه، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته وفاء عامر، ومحمد إمام.

الزاهد «محامية»
تشارك هنا الزاهد بعملين، الأول «مستر إكس»، وتجسد شخصية محامية أجبرتها الظروف على ترك المهنة، تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، بطولة أحمد فهمي، ورانيا منصور، فيما تجسد شخصية فتاة تعاني من مساوئ شريك حياتها في فيلم «بضع ساعات فى يوم»، وتدور أحداثه حول حياة الشباب في بضع ساعات، وهي مجموعة قصص مرتبطة ببعضها تنشأ عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته للآخرين.

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نيللي «صحافية»
تجسد نيللي كريم فى فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» شخصية صحافية متخصصة في الرياضة، وتدور أحداثه حول فريق كرة قدم لذوي الهمم، يسافر إلى أوروبا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ويتضح هروب عدد من الشباب مدعين فقدانهم البصر، تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد.

دينا «موسيقية»
تؤدي دينا الشربيني شخصية معلمة موسيقى بفيلم «تاج»، حيث تكون الملهمة لبطل العمل فى حياته، وتدور أحداثه حول توأم يمر بالعديد من المفارقات والصعوبات، تأليف وتمثيل تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة هالة فاخر.

نور «طبيبة»
تؤدي نور اللبنانية دور طبيبة، حيث تقوم من أجل حلم الأمومة بخطف طفل من المستشفى الخاص الذى تعمل به، ضمن أحداث فيلم «بيت الروبي» الذى تدور أحداثه حول توغل المنصات الرقمية في الحياة العامة وتأثيرها الإيجابي والسلبي، تأليف محمد الدباح وريم قماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وسارة عبد الرحمن.

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