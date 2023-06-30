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مادونا تغادر العناية المركزة

نجمة البوب الأميركية مادونا
30 يونيو 2023 21:56

غادرت نجمة موسيقى البوب الأميركية مادونا المستشفى الذي أمضت فيه أياما عدة في وحدة العناية المركزة إثر إصابتها بـ"عدوى بكتيرية حادة"، ما دفعها إلى تأجيل جولتها في أميركا الشمالية وأوروبا، على ما أفاد مصدر مقرب من المغنية.
وأكد المصدر أنّ مادونا "تشعر بتحسن"، من دون أن يذكر متى خرجت من المستشفى.
وكان مدير أعمالها غي أوسيري أفاد، الأربعاء، أنّ المغنية، البالغة من العمر 64 عاما، أُصيبت بعدوى "خطرة" السبت الفائت، مما استدعى إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة، مشيراً إلى أنّها "تتحسن ومن المتوقع أن تُشفى تماماً".
وأعلن أوسيري إرجاء جولة مادونا المعنونة "ذي سيليبريشن تور" والتي كان من المقرر أن تمتد بين يوليو وديسمبر في أميركا الشمالية وأوروبا. وكان يُفترض أن تكون أولى حفلاتها في مدينة فانكوفر بغرب كندا في 15 يوليو.
وبيعت بالكامل تقريباً تذاكر حفلاتها الـ35 التي كان يُفترض أن تنطلق من فانكوفر ثم لاس فيغاس مروراً بمدن عدة في أميركا الشمالية (لوس أنجليس، نيويورك، هيوستن، شيكاغو، تورنتو، مونتريال...).
وكان من المقرر أن تُكمل مادونا هذه الجولة الغنائية في أوروبا في أكتوبر، مع محطات مُنتظرة في لندن وباريس وبرلين وبرشلونة وأمستردام، لتُختتَم في الأول من ديسمبر.

المصدر: رويترز
مادونا
العناية المركزة
مرض
عدوى بكتيرية
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