3 نصائح مهمة عند الركض

أبوظبي (الاتحاد)

للجري أو الركض، فوائد صحية لا حصر لها، منها تحسين حالتك المزاجية وتقوية العضلات والعظام، والحفاظ على اللياقة مع التقدم في العمر، حيث أوضح موقع «Eat This» الأميركي لنصائح التغذية، أن هناك بعض العادات السيئة التي لا ينتبه إليها بعضهم قد تساعد في الإسراع من الشيخوخة، ومنها:

حذاء غير المناسب

يقول الخبراء إن عدم ارتداء حذاء مناسب للجري لا يضر القدمين فحسب، بل قد يعرّضك لإصابة أو لألم في الركبة أو الفخذ أو الظهر، نتيجة الوضعية الخاطئة، وقد يؤثر على وتر العرقوب والنسيج الضام في الجزء السفلي من قدمك أو حتى يسبب التواء كاحلك، لذا يجب اختيار أنواع أحذية مناسبة للجري، على أن يتمتع الحذاء بالمرونة والدعم والراحة.

الطعام

يستهلك الجري الكثير من الطاقة، لذا من المهم أن تمنح نفسك الطاقة قبل ممارسته حتى لا تتعرض للإرهاق، كما يمكن للإرهاق الزائد أن يصيبك بالتعب ويزيد فرصة تعرضك للإصابة، لذا تأكد من حصولك على وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل الجري، ووجبة خفيفة بعد الجري لتجديد طاقتك.

التهدئة

يجب أن تُبطئ سرعتك بالتدريج إلى سرعة السير عند اقترابك من نهاية تمرين الجري، فيساعدك ذلك في إراحة عضلاتك بشكل صحيح، وجعلها مستعدة لممارسة الأنشطة العادية من جديد.