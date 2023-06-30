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72 ساعة سعادة على كورنيش أبوظبي

تصوير مصطفى رضا
1 يوليو 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)
حتى وإنْ ارتفعت درجات الحرارة، يظل كورنيش أبوظبي في صدارة الوجهات التي يحرص سكان العاصمة وزوارها على الخروج إليها في المناسبات والأعياد، وخلال الساعات الـ72 الماضية، كان الكورنيش ومنطقة كاسر الأمواج مسرحاً لحركة نشطة مفعمة بالبهجة والمرح والسعادة، وجلسات سمر تمتد إلى ما بعد منتصف الليل.

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أسر عديدة يتقدمها الأطفال، ومجموعات من الأصدقاء، فضلوا الاحتفال بعيد الأضحى المبارك على كورنيش العاصمة، وجاؤوا من أبوظبي ومن خارجها للاستمتاع بالألعاب النارية، وجمال مياه الخليج الفيروزية، والمساحات الخضراء الشاسعة الممتدة بطول الكورنيش بما تحويه من مناطق للعب وفعاليات للصغار، وفيما استقطبت السباحة والألعاب المائية الشباب، فضل قطاع كبير من الزوار الرحلات البحرية وزيارة الجزر القريبة من الشاطئ.

كورنيش أبوظبي
الإمارات
عيد الأضحى
إجازة العيد
فرحة العيد
عطلة العيد
العيد
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