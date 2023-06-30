أشرف عبد الباقي.. «جولة أخيرة»

محمد قناوي (القاهرة)

يواصل الممثل المصري أشرف عبد الباقي خوض تجربة دراما المنصات الرقمية من خلال ثلاثة مسلسلات، موضحاً أن العمل الأول بعنوان «الجولة الأخيرة»، ويتكون من 8 حلقات، بطولة أحمد السقا، والذي كان يحمل اسم «وزن الريشة» من قبل، ويبدأ التصوير بعد عيد الأضحى.

أما العمل الثاني فهو مسلسل «الشادر» مع المخرج سامح عبد العزيز، وهو في مرحلة الكتابة النهائية، ويختلف كلياً عن قصة فيلم «شادر السمك» للنجم الراحل أحمد زكي، ويجسد فيه شخصية شريرة في تجربة جديدة بالنسبة له.

وأضاف عبدالباقي أنه انتهى من تصوير مسلسل بعنوان «نصي التاني»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، عن شاب يخوض عدداً من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، ويتكون من 10 حلقات، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مسرحية «البنك سرقوه»، ضمن فعاليات جدة، وشارك في بطولتها سلوى خطاب، وسليمان عيد، وتدور قصتها حول هروب أحد المجرمين من السجن، ثم يخطط لسرقة بنك.