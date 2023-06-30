السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أشرف عبد الباقي.. «جولة أخيرة»

الممثل المصري أشرف عبد الباقي
30 يونيو 2023 21:44

محمد قناوي (القاهرة) 
يواصل الممثل المصري أشرف عبد الباقي خوض تجربة دراما المنصات الرقمية من خلال ثلاثة مسلسلات، موضحاً أن العمل الأول بعنوان «الجولة الأخيرة»، ويتكون من 8 حلقات، بطولة أحمد السقا، والذي كان يحمل اسم «وزن الريشة» من قبل، ويبدأ التصوير بعد عيد الأضحى.
أما العمل الثاني فهو مسلسل «الشادر» مع المخرج سامح عبد العزيز، وهو في مرحلة الكتابة النهائية، ويختلف كلياً عن قصة فيلم «شادر السمك» للنجم الراحل أحمد زكي، ويجسد فيه شخصية شريرة في تجربة جديدة بالنسبة له.
وأضاف عبدالباقي أنه انتهى من تصوير مسلسل بعنوان «نصي التاني»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، عن شاب يخوض عدداً من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، ويتكون من 10 حلقات، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.
يذكر أن آخر أعمال أشرف مسرحية «البنك سرقوه»، ضمن فعاليات جدة، وشارك في بطولتها سلوى خطاب، وسليمان عيد، وتدور قصتها حول هروب أحد المجرمين من السجن، ثم يخطط لسرقة بنك.

 

 

أخبار ذات صلة
7 مسلسلات.. «أجزاء ثانية» على المنصات
هالة فاخر.. بـ4 وجوه فنية
أشرف عبدالباقي
أشرف عبد الباقي
مسلسلات
المنصات الرقمية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©