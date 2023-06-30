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«بهجة عيد» تسعد 7 أطفال مرضى

«بهجة عيد» تسعد 7 أطفال مرضى
1 يوليو 2023 01:42

أبوظبي (وام) 

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نجحت مبادرة «بهجة عيد» التي تنفذها «مؤسسة الإمارات»، في إسعاد 7 أطفال ممن يعانون أمراضاً مزمنة، عبر فعالية نظمتها بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، في «أدرينارك أدفنتشر» بمنطقة القناة في أبوظبي، وأمضى الأطفال وقتاً ممتعاً بصحبة عائلاتهم، واشتركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية.. وحرص 15 متطوعاً من برنامج «تكاتف»، على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل.
وقال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مؤسسة الإمارات»: «حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال كضيوف شرف في أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة».. وأثنى هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، على جهود مؤسسة الإمارات، لإشراك الأطفال ذوي الأمراض المزمنة في مبادرة «بهجة العيد»، وإدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم.

مبادرة بهجة عيد
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