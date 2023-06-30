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عيد الظفرة.. ليزر وكرتون وورش للرسم

عيد الظفرة.. ليزر وكرتون وورش للرسم
1 يوليو 2023 01:42

الظفرة (وام)

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استقبلت الحدائق العامة والشواطئ في منطقة الظفرة، أعداداً كبيرة من الأسر والأطفال، واستمتع الكبار والصغار بفعاليات عيد الأضحى المبارك التي تنظمها فرق التواجد البلدي التابعة لبلدية المنطقة، تحت شعار «فرحة عيد الأضحى».
وتضمنت الفعاليات، مسابقات ثقافية على المسرح، وتوزيع الجوائز والهدايا على الفائزين والحضور، بالإضافة إلى توفير ألعاب للأطفال، وأكشاك للأسر المنتجة، وركن للورش الترفيهية للأطفال التي تشمل الرسم على الوجه، وعروضاً كرتونية، وفقرات للفرق الشعبية، وعروض الليزر والأضواء والألعاب النارية.

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