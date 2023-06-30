250 ألف مشاهدة لـ«بلبطة» الجسمي

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت أغنية الفنان حسين الجسمي «بلبطة»، تريند جوجل بعدما طرحها في مستهل إجازات الصيف، وحققت الأغنية أكثر من 250 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.. وكان الجسمي قد أطلق الأغنية عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وقال الجسمي إن بساطة وعفوية «بلبطة» تصنع البهجة وتفتح لها أبواب القلوب.. يذكر أن أغنية بلبطة، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضر. وتتميز الأغنية بكلمات قريبة من قلوب الأطفال والكبار، ويقول مطلعها: «عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر.. عايز اعمل «تان» وابقى ف روقان وافصل م الحر».