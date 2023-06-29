أصالة.. تحيي حفلاً استثنائياً في «العين للمؤتمرات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيت الفنانة أصالة نصري، أولى حفلات عيد الأضحى في الإمارات على مسرح «مركز العين للمؤتمرات»، وسط حضور فاق التوقعات، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، بينها: «شكراً»، «صدى صوتك»، «شايفة فيك»، «بنت أكابر»، «روح وروح».

وأبدت أصالة، خلال الحفل الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«مومنتس إيفنتس»، سعادتها باحتفالها مع جمهورها في مدينة العين بمناسبة عيد الأضحى، وقالت: «هذه هي المرة الأولى التي أبتعد فيها عن أولادي وزوجي في العيد، ولكني أشعر دائماً وأنا في الإمارات أنني بين أهلي وعائلتي، كما أنني لدي صديقة غالية على قلبي من أهل العين، وتربطني بالإمارات عموماً علاقة حب قوية».

وأوضحت أصالة أنها حضّرت في هذا الحفل، مزيجاً من الأغاني الإماراتية والخليجية والمصرية التي واكبت مسيرتها الفنية لكي ترضي مختلف الأذواق، معبرة عن سعادتها بحفاوة الترحيب والاستقبال من قبل جمهورها، والتفاعل المميز مع أغنياتها.