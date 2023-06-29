الجسمي.. يستقبل الصيف بـ «بلبطة»

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاعر صيفية تثلج القلوب، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «بلبطة»، عبر قناته الرسمية في موقع (YouTube)، وبكلمات جريئة قريبة من قلوب الأطفال والكبار معاً، تعمّد الجسمي اختيارها مع لحنها السهل الواصل ببساطته، طارقاً جميع المشاعر والأحاسيس بأسلوب مختلف عن السائد، مؤكداً دائماً من خلال أعماله واختياراته أنه الرقم الصعب في عالم الأغنية العربية.

نثر الجسمي بأغنية صيف 2023 «بلبطة» أفكاراً وأمنيات للاستمتاع بأشهر الصيف بأحاسيس مفرحة تبث البهجة والسعادة التي يعيشها ويبحث عنها الإنسان في مخططاته لأوقات الإجازات والراحة، حيث يقول فيها:

عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر

وابعد ع الناس/ واشرب أناناس/ وأجيب نضارة/ اقعد ف الشمس/ ياه ع الإحساس/ واقضّيها بلبطة بلبطة...

وقد تعاون الجسمي في كلمات أغنية «بلبطة» التي تنتمي للأغنيات ذات اللون الغنائي المصري كلمة ولحناً، مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلي، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

يمكن مشاهدة أغنية «بلبطة» بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو كليب مميز حمل تصميماً مختلفاً في ألوانه وفكرته الصيفية، كما عُرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوافرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.