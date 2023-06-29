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الأطفال.. نجوم العيد

الأطفال.. نجوم العيد
30 يونيو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)
تصدر الأطفال قائمة اهتمامات الوجهات السياحية والترفيهية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.. كانوا نجوماً أعدت كل المرافق والمقاصد برامج حصرية لإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم.

فمن سلسلة مغامرات تلبي شغفهم في عالم فيراري بجزيرة ياس إلى عروض «شعبية الكرتون» التي يعشقونها في بني ياس.. مروراً بزوايا خاصة للعب والمرح في كل «المولات» والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية المغطاة التي جاؤوا إليها مع أسرهم للاحتفال بالعيد.

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وتضمنت الفعاليات ورشاً للتلوين والرسم بالقهوة والرسم على الزجاج، وأخرى لنقش الحناء، وفقرات فنية وأخرى رياضية خفيفة، ومسابقات للترويح عن الأطفال، بالإضافة إلى نشر موظفين يرتدون زي شخصيات الكرتون الشهيرة للترحيب بالصغار والتقاط الصور معهم.

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