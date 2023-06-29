«مؤسسة الإمارات» و«تحقيق أمنية» تنظمان «بهجة عيد»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهودها لتعزيز قيم العطاء والكرم والتراحم في دولة الإمارات، تواصل «مؤسسة الإمارات» نشر السعادة بين الفئات المستهدفة والمستحقين من أفراد المجتمع، من خلال تمديد مبادرتها «بهجة عيد» احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

نُظمت المبادرة مؤخراً في «أدرينارك أدفنتشر» بمنطقة القناة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» بهدف تحقيق أمنيات 7 أطفال ممن يعانون من الأمراض المزمنة، حيث أمضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم، واشتركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية.

شهدت الفعالية مشاركة 15 متطوعاً من برنامج «تكاتف» التابع لـ «مؤسسة الإمارات»، والذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، وضمان توفير تجربة متميزة وممتعة لا تُنسى للأطفال وعائلاتهم.

يوم ممتع

وتعليقاً على المبادرة، قال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات: «لقد حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال الذين حلوا كضيوف شرف في أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة (أدرينارك أدفنتشر)، وسعدنا بردود أفعال الأطفال أثناء استكشافهم لهذه الوجهة المميزة واستمتاعهم بالألعاب الترفيهية المشوقة، وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي (مؤسسة الإمارات) المستمرة لتعزيز جودة حياة الأفراد، والمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات». وأضاف المهيري: «يتحمل هؤلاء الصغار عدداً من المشكلات الصحية المزمنة، لذلك فإن منحهم يوماً من الفرح والمتعة كان أمراً مهماً لرفع معنوياتهم، وهنا أشيد بدور كل من مؤسسة (تحقيق أمنية) والوجهة المستضيفة (أدرينارك أدفنتشر)، في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإنجاح هذه المبادرة الإنسانية الرائعة».

أمل وقوة

وبدوره، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نتوجّه في هذه الأيام المُباركة بالشكر إلى القائمين على مؤسسة الإمارات، على جهودهم المبذولة لإشراك أطفالنا من ذوي الأمراض المزمنة في مبادرة (بهجة العيد)، وتحقيق أمنياتهم وإدخال السعادة والتفاؤل على قلوبهم مع عائلاتهم».

واختتم الزبيدي، قائلاً: «تبث هذه المبادرات الأمل في نفوس الأطفال المرضى، فهي تمنحهم فرصة الشعور بفرحة العيد مع إخوانهم وأفراد عائلاتهم، وتزودهم بالشجاعة والقوّة لمحاربة المرض ومواصلة مسيرة العلاج تطلّعاً إلى الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية».

فارق إيجابي

وقد سبق وأن نظمت «مؤسسة الإمارات» مبادرة «بهجة عيد» في عيد الفطر 2023 للعائلات المتعففة، حيث قامت بتوزيع أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس بعد كيِّها وتعطيرها. وستواصل المؤسسة تنفيذ المبادرة مرتين في العام خلال عيدي الفطر والأضحى، بهدف إحداث فارق إيجابي في حياة مختلف شرائح المجتمع من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.