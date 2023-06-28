نجوم «مهمة مستحيلة 7» يزورون معالم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار نجوم وطاقم عمل فيلم «مهمة مستحيلة: حساب الميت، الجزء الأول»، (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) إمارة أبوظبي، واستمتعوا بمشاهدة أبرز وأهم مواقعها السياحية ومعالمها الشهيرة، أثناء حضورهم العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم السينمائي المرتقب، الذي أنتجته شركة «باراماونت بيكتشرز»، والذي استضافه قصر الإمارات ماندارين أورينتال.



زيارة «اللوفر»حلَّ النجم والمنتج العالمي توم كروز ضيفاً على مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد «ميدفيلد»، أحد مواقع التصوير الرئيسة للفيلم، بعد وصوله إلى أبوظبي، كما تضمنت جولته زيارة متحف اللوفر أبوظبي، حيث أُتيحت له الفرصة للتعرف على مقتنيات المتحف المميز والالتقاء بفريق العمل، وفي الوقت ذاته، عاد النجوم المشاركون هايلي أتويل، بوم كليمنتيف، وسايمون بيج برفقة المخرج كريستوفر ماكويري إلى مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، حيث تعرفوا من قرب على ما شهده المبنى من تحوّل كبير منذ آخر زيارة لهم لتصوير الفيلم.



دعم كبيروجرى تصوير مشاهد الفيلم الجديد في مواقع متنوعة في أبوظبي على مدار 15 يوماً عام 2021، حيث شملت المساحات الداخلية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، إضافةً إلى سطح المبنى الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، وهو يُعد أكبر مبنى مطار مستقل في العالم بأقواس عملاقة يمتد طولها إلى مسافة 180 متراً، كما كانت الكثبان الرملية الخلابة لصحراء ليوا حاضرةً في تصوير هذا الجزء من الفيلم الشهير، الذي حظي بدعم كبير من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، إضافةً إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الأمر الذي تطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الإمارة، مثل «twofour54، شركة مطارات أبوظبي، وشركة الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي للفيلم.



وجهة عالميةويُعد الجزء السابع من فيلم «مهمة مستحيلة» واحداً من بين 140 عملاً سينمائياً عالمياً ضخماً تم تصويره في إمارة أبوظبي، التي باتت وجهة لتصوير الأفلام العالمية، خلال السنوات العشر الماضية، بما فيها أعمال سينمائية عالمية لشركات مثل «ديزني» و«نتفليكس» و«ليجندري بيكتشرز» و«يونيفرسال بيكتشرز»، وكان آخر الأفلام التي تم تصويرها في الإمارة «ديون» و«ديون 2»، و«مهمة: مستحيلة - السقوط»، و«حرب النجوم: القوة تنهض من جديد»، و«تحت الأرض 6»، و«فيوريوس 7»، إضافةً إلى عدد من أفلام بوليوود العالمية، مثل «فيكرام فيدا» و«تايجر زيندا هاي» و«بهارات».

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