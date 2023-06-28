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العيد.. بهجة الأطفال

العيد.. بهجة الأطفال
29 يونيو 2023 01:16

خولة علي (دبي) 
لعيد الأضحى متعة خاصة لدى جميع أفراد الأسرة، لاسيما الأطفال الذين يرونه يوماً مختلفاً محملاً بكل جديد، من لحظة تجهيز ملابس العيد إلى البهجة التي يشعرون بها، وحتى موعد خروجهم في كامل زينتهم لصلاة العيد وجمع «العيدية» وفرحتهم بذبح الأضاحي في مشهد متأصل في الذاكرة الجمعية وما تحمله من قيم وثقافة ممتدة على مر الأجيال في المجتمع الإماراتي، لتظهر الفرحة جلية على وجوههم.
تشير موزة علي، إلى أن العيد فرحة الكبير والصغير، والاستعداد له يتعلق بتجهيز وخياطة الملابس الجديدة، وهذه العادة ما زالت متأصلة ومستمرة حتى مع توافر الألبسة الجاهزة، فقد اعتادت الأمهات منذ القدم على حياكة ملابس العيد، وهذه الطقوس تحمل الكثير من البهجة، حيث كن يشاركن في تجهيز ملابسهن بصحبة الجدات، ويعملن لساعات على خياطتها سواء يدوياً أو بآلة الحياكة، والجميع يتابع بشغف لحظات تجهيز ثوبه، واليوم نرى فرحتنا بالعيد على وجوه أطفالنا وهم في كامل زينتهم وغبطتهم. 
زي تراثي 
 وتؤكد آمنة العوادي قائلة: نحرص على استقبال العيد بالملابس الجديدة، فارتداء الجديد مظهر من مظاهر العيد الذي اعتدنا عليها، وهذه الأيام تتنوع ملابس الأطفال بين التصميم الحديث والملابس التقليدية، حيث تحرص الكثير من الأسر على التمسك بالزي التراثي المحلي، الذي بدأ ينتشر بشكل ملحوظ بين الصبية والفتيات، وما يزيد العيد بهجة رؤية سعادة الأطفال وهم في أبهى صورة حيث يفرحون بجمع «العيدية»، موضحة أن العيد له مذاقه الخاص من ناحية الاستعداد له واستقباله بفرحة خاصة من جانب الصغار.
كنادير العيد
أما علي العبدولي، فيقول: في العيد لابد من ارتداء الملابس الجديدة، وبالتأكيد لا تكتمل الأناقة من دون الساعة الجديدة وعطر دهن العود المعتق والبخور، ولا ننسى إعداد بطاقة العيد الإلكترونية، لنرسلها للأصدقاء الذين لن نتمكن من رؤيتهم لبُعد المسافة.

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نقش الحنّاء
التخضيب بالحنّاء من معالم استقبال العيد والفرحة به، لذا تحرص أمل عبد العزيز، طالبة بالصف الثامن، على تجهيز الحنّاء والاتفاق على موعد مع «المحنية»، واختيار أجمل وأحدث الأشكال والرسومات التي تتباهى بها أمام بنات العائلة، وتقول: أحب الحنّاء لأن جدتي دائماً تقول لنا: «حنا النهار زينة.. وحنا الليل خزينة»، موضحة أن عالم التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية سهلت الوصول إلى المتاجر وانتقاء ملابس ومستلزمات أناقة العيد. وهي تتشارك مع والدتها في انتقاء ما يلائمها من الملابس، وتحرص في العيد على صلة الأرحام بصحبة والدتها لزيارة الأهل والأصدقاء.
بيت الجد
وعبّرت الطفلة ريما عبد الرحمن عن اشتياقها للعيد، لتتباهى بملابسها الجديدة، إضافة إلى فرحتها باجتماعها بأفراد العائلة في بيت الجد، لتبادل التهاني والتبريكات بالعيد. وتقول: تجهيز ملابس العيد يترك بهجة في قلوبنا، فبها نستقبل العيد بالفرح والسعادة، ونحرص على الظهور في كامل الأناقة.
وتوافقها الرأي هند الزحمي التي تسعد بقدوم الأعياد، مؤكدة أنها تترك الأمر لوالدتها في اختيار ملابس العيد، لأنها أدرى بما يلائمها.
ثوب كل يوم 
الطفلة فاطمة اليليلي تستعد للعيد، باقتناء ثياب جديدة كل يوم، لذا قامت بتجهيز 4 فساتين لكل يوم من أيام العيد، لتشعر بالتجديد، واحتفاءً بهذه الأيام المباركة، موضحة أنها في أول يوم العيد ترتدي الثوب التراثي الإماراتي، وأكثر ما يسعدها الذهاب إلى دار جدها حيث اجتماع العائلة واللعب مع أقاربها.
فستان وحقيبة
قالت الطفلة مريم عبدالله عن استقبال العيد والتجهيز له بفرح وسرور: لا يمكن أن أصف مدى سعادتي بفستان العيد الجديد، الذي قامت أمي بتجهيزه قبل شهر، مع حقيبة لا تقل جمالاً عنه، كما أقوم بتطييب الثوب بالعود والبخور ليلة العيد حتى أكون على أتم الاستعداد للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة وزيارة الأهل.

 

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