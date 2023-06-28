«مسرحيات العيد».. كوميديا هادفة

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

ضمن «فعاليات أبوظبي»، يواصل الممثل طارق العلي تحقيق النجاحات في مسرحيته الجديدة «شقة لندن»، التي يعرضها طوال فترة أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بلدية العين، في مدينة العين، تأليف عيسى أحمد وإخراج موسى آرتي، ويشارك في بطولتها إلهام الفضالة، شهاب جوهر، جمعة علي، ميس كمر، ومحمد عاشور.

كوميديا هادفة

شهدت المسرحية حضوراً جماهيرياً من محبي «أبو الفنون» والمسرحيات التي تجمع بين الكوميديا والقضايا الهادفة، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تناقش «شقة لندن» العديد من القضايا التي تلامس الواقع الخليجي، وتحكي عن 3 أسر عربية تلتقي في الفصل الأول من المسرحية بأحد المطاعم في مدينة لندن، لأخذ قسط من الراحة بعيداً عن أشغالهم والتزاماتهم الأسرية، فيما تتمحور الحبكة الرئيسة حول معاناة بطل العرض طارق العلي في العثور على شقة مناسبة للاستئجار وسط العاصمة البريطانية المزدحمة بالسائحين، قبل أن تنتقل القصة إلى الفصل الثاني من العرض، والذي يشهد سلسلة من المواقف المضحكة بين الشخصيات بعد اضطرارهم للسكن معاً في شقة واحدة، وتتصاعد الأحداث بوقوع جريمة في الشقة التي يقيمون فيها.

«الدوام لله»

بعد العروض الناجحة والإقبال الجماهيري الكبير في عيد الفطر الماضي، عاد الممثل مروان عبدالله إلى تقديم المسرحية الكوميدية الهادفة «الدوام لله»، في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى على مسرح مركز عجمان الإبداعي، وتواصل المسرحية تحقيق النجاح نفسه، خصوصاً أن مع التفاعل الجماهيري وردود الأفعال الإيجابية من قبل عشاق «أبو الفنون».

تأتى «الدوام لله» من تنظيم مسرح دبي، وتولى تأليفها طلال محمود، ومن إخراج مروان نفسه، ويشارك فيها نخبة من ممثلي المسرح، منهم موسى البقيشي، وتسلط الضوء على كل ما يجول في الأذهان، بتقديم حكايات تشبه الناس فيها تفاصيل لحياتهم اليومية بشكل كوميدي.

احتفاء

وأشار مروان إلى أن «الدوام لله» تُعتبر التعاون السادس مع المؤلف طلال محمود، الذي قدم معه في السابق مسرحيات كوميدية جماهيرية، تقدم البسمة والمضمون الهادف في الوقت نفسه، منوهاً إلى أنه بحكم منصبة كرئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، قد اعتاد ألا يغيب عن المسرح الجماهيري خصوصاً في مناسبة الأعياد، حتى يحتفي مع محبي «أبو الفنون» بالمسرح وإعادة إحيائه من جديد.

«حنفروش»

ويعود الممثل بلال عبدالله إلى تقديم مسرحية «حنفروش» التي تجمع بين الرعب والكوميديا، وهي من تأليف حميد فارس وإخراج مبارك ماشي وبطولة نخبة من نجوم المسرح الإماراتي، وذلك طيلة أيام عيد الأضحى على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، بتنظيم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.