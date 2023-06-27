الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علماء يعثرون على دليل على وجود البيتزا في العصر الروماني

علماء يعثرون على دليل على وجود البيتزا في العصر الروماني
28 يونيو 2023 00:28

 اكتشف باحثون في موقع مدينة بومبي القديمة في إيطاليا جدارية ترجع إلى نحو 2000 عام يحتمل أنها تصور نسخة قديمة جدا للبيتزا.

وبحسب علماء الآثاء تظهر الجدارية خبزا مسطحا يمثل قاعدة لفواكه مختلفة. ومن النظرة الأولى يشبه العجين المسطح الذي عليه إضافات البيتزا المعاصرة. وأضاف الباحثون في بيان اليوم الثلاثاء أنها ليست مثل البيتزا الحديثة تماما، لأن بعض الخصائص المميزة، مثل الطماطم والموتزاريلا، ليست موجودة في نسخة البيتزا القديمة.

وتشير الأسطورة إلى أن البيتزا الحديثة لم تكن موجودة قبل 1889، عندما خبز رافايلي إسبوزيتو أول بيتزا في نابولي. ويوضع عليها الريحان الأخضر والموتزاريلا البيضاء والطماطم الحمراء، وترمز إلى ألوان العلم الإيطالي. وتم إدراج "فن صانع بيتزا نابوليتانا" في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2017 .

أخبار ذات صلة
أوروبا تقرر دعم تونس بعيداً عن صندوق النقد
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى إيطاليا

وتظهر على الجدارية إلى جانب صورة الخبر المسطح الموضوع على صينية.

وبحسب علماء الآثار يظهر أن الفواكه المتنوعة التي تغطي الخبز المسطح هى رمان وبلح. ويرجح أنها تقدم بالتوابل أو حتى نوع من صلصة (البيستو). ويوضع إلى جانبها فواكه مجففة وإكليل من أوراق الفراولة.

المصدر: د ب أ
البيتزا
إيطاليا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©