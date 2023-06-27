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أصالة في العين غداً

أصالة نصري
28 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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عشاق الطرب الأصيل على موعد مع سهرة غنائية مميزة في ثاني أيام العيد، حيث تطل الفنانة أصالة نصري على جمهورها من مسرح مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، وتؤدي خلال الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة القديمة والجديدة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، ومن بينها: «ما عرفتك»، «غلبان»، «شايفة فيك»، «بنت أكابر» و«شكراً».. وتؤكد أصالة دائماً أنها تَكِنُّ للإمارات وشعبها تقديراً خاصاً، وتحرص دوماً على التقاء جمهورها في أبوظبي ودبي اللتين تعتبرهما بوابة رئيسة للمرور إلى قلوب كل عشاق الطرب في الوطن العربي.

أصالة
العين
العيد
أصالة نصري
الإمارات
عيد الأضحى
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