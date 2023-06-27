10 أيام مرح في بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

يستمتع أطفال بني ياس في أبوظبي بعشرة أيام من المرح والسعادة، يتنقلون خلالها وسط مجموعة من الألعاب والبرامج ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد التي تستمر حتى السبت المقبل، وتضم الفعاليات ساحة للعب، بها ركن للفنون والعديد من التجارب الآسرة في أجواء عائلية.. أما مفاجأة العيد، فتتمثل في وجود شخصيات برنامج الرسوم المتحركة الكوميدي الإماراتي «شعبية الكرتون» وسط الصغار، وتقديم عروضها الشهيرة على مدى ثلاثة أيام، ليتاح للصغار فرصة مشاهدة شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها والتقاط الصور التذكارية، بحضور الأهل والأصدقاء في أجواء استثنائية تُجسد فرحة العيد.