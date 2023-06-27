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40 جولة حماسية تنتظر ضيوف عالم فيراري

40 جولة حماسية تنتظر ضيوف عالم فيراري
28 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)
تنتظر ضيوف العيد، 40 جولة حماسية ومرفقاً ترفيهياً في عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الوحيدة في العالم.. وتضفي الأفعوانية الأسرع في العالم «فورمولا روسا» مزيداً من البهجة والسعادة على أجواء العيد، ومعها العديد من العروض الحية المثيرة، والمنافسات الموسمية، والفعاليات المبتكرة التي تبقى عالقة بالذاكرة.. وانطلاقاً من حرصها على إسعاد مختلف الأعمار، تستقبل عالم فيراري أبوظبي الأطفال بمجموعة من الألعاب التي ترضي حماسهم، لكن في إطار يناسب أعمارهم وقدراتهم، فيما تخصص للشباب باقة من المغامرات في صدارتها سباق السيارات، والكراسي الطائرة.

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