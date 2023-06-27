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«الحديريات» تستقبل العيد بالألعاب النارية

«الحديريات» تستقبل العيد بالألعاب النارية
28 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والسياحية الرائدة في أبوظبي، عيد الأضحى المبارك على نحو مميز من خلال مجموعة من عروض الألعاب النارية المبهرة التي ستضيء غداً سماء منطقة مرسانا على الجزيرة والواجهة البحرية. ويستمتع سكان أبوظبي وزوارها بأمسية ملهمة مع عروض الألعاب النارية التي تخطف الأنظار، وتدخل السعادة على قلوب الكبار والصغار، إلى جانب الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على الواجهة البحرية، وبرامج ترفيه استثنائية وتجارب طعام  أعدتها مرافق الجزيرة خصيصاً لإسعاد ضيوف العيد، بالإضافة إلى المشاركة في باقة منوعة من الأنشطة الممتعة التي تزخر بها الجزيرة.

الحديريات
أبوظبي
جزيرة الحديريات
الإمارات
الألعاب النارية
عيد الأضحى
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