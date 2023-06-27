«أفلام العيد».. كوميديا وتشويق

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

منافسة قوية يشهدها الموسم السينمائي في عيد الأضحى لهذا العام، حيث حرص نخبة من النجوم العالميين والعرب على تجهيز باقة من «أفلام العيد» التي تُعرض في صالات السينما المحلية، والتي تمزج بين الأكشن والمغامرة والكوميديا، ليخوض من خلالها عشاق «الفن السابع» تجربة ترفيهية مميزة خلال أيام العيد.

«بيت الروبي»

يجتمع الفنانان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم الاجتماعي الكوميدي «بيت الروبي»، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشاركهما البطولة نور اللبنانية، محمد عبدالرحمن وتارا عماد، وتدور أحداثه حول توغل المنصات الرقمية في الحياة العامة وتأثيرها الإيجابي والسلبي على حياة العائلات والناس بشكل عام، حيث يعيش المؤثر الاجتماعي «إبراهيم الروبي» مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم الإنجاب تعكر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير.

«تاج»

وكعادته في كل موسم سينمائي، ينافس تامر حسني بفيلمه الجديد «تاج» الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن، وهو من نوعية أفلام الأبطال الخارقين، وتدور قصته حول التوأم «تاج» و«هارون»، اللذين يمران بالعديد من الصعوبات والأزمات، خصوصاً مع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما، والفيلم من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبدالجليل.

«البُعبُع»

ويخوض أمير كرارة المنافسة السينمائية في عيد الأضحى بفيلم «البعبع»، ويجسد فيه دور «سلطان» المجرم التائب الذي يسعى لكسب رزقه بالحلال، وفي إطار من الحركة والكوميديا والتشويق، تقع طبيبة صيدلانية في حب «سلطان» الذي يقرر التوبة، لكنه يواجه مع صديقه «سوكا» العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأساً على عقب، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته باسم سمرة وياسمين صبري.

«إنديانا جونز»

عالمياً يعود هاريسون فورد إلى سلسلة أفلامه الشهير «إنديانا جونز» Indiana Jones، ليقدم الجزء الخامس من السلسلة التي تحمل عنوان «نداء القدر»، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جيز باترورث وجون هنري بترورث، وإخراج جيمس مانجولد، وبطولة أنطونيو بانديراس، فيبي والر بريدج، مادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرة في عام 1969، حيث يعيش عالم الآثار والمغامر «إنديانا جونز» حياة هادئة بعيدة عن المغامرات التي اعتاد عليها، ولكنه سرعان ما يعود في مغامرة رفقة ابنته «هيلينا» في مواجهة مع رجل شرير يُدعى «فولر».

الضربة الخفية

ويجتمع للمرة الأولى كل من جاكي شان، وجون سينا في فيلم الحركة والأكشن والتشويق «الضربة الخفية» Hidden Strike، وتدور قصته حول «لو فينج» الذي يجسده جاكي و«كريس فان هورن» الذي يلعبه جون سينا، الجنديان السابقان بالعمليات الخاصة، واللذان يصبح عليهما تنفيذ مهمة بنقل مجموعة من الأشخاص عبر بغداد من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أراش أميل وﺇﺧﺮاﺝ سكوت وو.