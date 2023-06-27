الأطفال في الحج.. تجربة روحانية فريدة

يقدّم الحج للأطفال فرصة فريدة لمشاركة ذويهم المشاعر الروحية والدينية، والتعرف على أهمية العبادة في الإسلام.

ويترك الحج بصمة لا تمحى على التطور الروحي للأفراد، بما في ذلك الأطفال، حيث يسهم في تشكيل وتقوية إيمان الطفل، وتعزيز الشعور بالانتماء والهوية داخل المجتمع الإسلامي.

ويجمع الحج المسلمين من جميع أنحاء العالم، مما يوجد جوًا متنوعًا وحيويًا يتيح للأطفال فرصة التفاعل مع أشخاص من ثقافات ولغات وخلفيات مختلفة، ويعزز التسامح والقبول، بالإضافة إلى زرع مفاهيم الوحدة والمساواة.

وخلال زيارة الأماكن المختلفة من المشاعر المقدسة والاستماع إلى القصص التي تقف وراءها، يمكن للأطفال الحصول على تقدير أعمق للإسلام، والتعرف على التاريخ الإسلامي وحياة شخصيات مهمة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالنسبة للعديد من العائلات، يعد الحج تجربة لتعزيز الروابط الأسرية، التي تمكّن للأطفال وذويهم دعم بعضهم البعض طوال الرحلة، والمشاركة في المناسك جنبًا إلى جنب، وتكوين ذكريات خالدة لا تُنسى.