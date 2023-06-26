«السعديات».. موسيقى على الرمال الناعمة

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل شاطئ السعديات العصري ضيوف العيد بأمسية حالمة حافلة بمشاعر الرقي والفخامة فوق الرمال الناعمة، وتزداد ألقاً على وقع أنغام موسيقى «الدي جيه» الحية، ومن البحر إلى نادي شاطئ السعديات للجولف المجاور، ليستمتع الزوار بالطبيعة الخلابة والمشي والتريض وسط الحياة البحرية الغنية، ومشاهدة الغزلان العربية الأصلية وهي تمرح في أرجاء المكان. ولا تكتمل هذه التجربة الاستثنائية من دون زيارة المنطقة الثقافية، بدايةً مع منارة السعديات التي تقع في قلب جزيرة السعديات أبوظبي للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والمعارض التفاعلية والدروس الفنية والفعاليات والعروض المجتمعية على مدار العام، ثم متحف اللوفر أبوظبي، ويعد ممشى السعديات الوجهة الشاطئية المثالية للذواقة ومحبي النكهات الغنية، والمأكولات المحلية والدولية الشهية.