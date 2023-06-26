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«ياس» تستقبل الضيوف بالعيالة ونقش الحناء

«ياس» تستقبل الضيوف بالعيالة ونقش الحناء
27 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

تتصدر جزيرة ياس وجهات العيد بسلسلة مشوقة من الفعاليات الاستثنائية، تقدمها مرافق الجزيرة وسط أجواء غامرة.

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وتشمل الفعاليات عروضاً ترفيهية حية، بالإضافة إلى سلسلة من الفقرات المميزة في «تاون سكوير»، بما في ذلك أنشطة الرسم والأشغال اليدوية للأطفال، والرسم الكاريكاتوري بالقهوة، ونقش الحناء، علاوة على تقديم عروض العيالة التراثية ورقصة الحربية التقليدية 3 مرات يومياً طوال أيام العيد.

وتتضمن برامج العيد باقة متنوعة من تجارب الطعام من مختلف مطابخ العالم، وتجارب تسوق ممتعة لدى العديد من وجهات البيع بالتجزئة، والضيافة، والترفيه.

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