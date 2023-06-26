عروض شعبية في القصباء والمجاز

الشارقة (الاتحاد)

تقدم مجموعة من الفرق التراثية الإماراتية عروضاً موسيقية وشعبية في منطقة القصباء وواجهة المجاز المائية بالشارقة، لمشاركة الجمهور فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وتذكيرهم بالعادات والتقاليد الشعبية التي ترافق مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تقدم فرقة «الحربية» غداً، و«المديمة» بعد غد، و«ليوا» يوم الجمعة، أربعة عروض، منها عرضان في الساعة السادسة والسابعة مساءً بـ«القصباء»، وعرضان في الثامنة والنصف والتاسعة والنصف مساءً بـ«واجهة المجاز المائية» التي تشهد إعادة افتتاح نافورة الشارقة الموسيقية. وتندرج العروض ضمن الفنون التراثية المحببة لنفوس الكبار والصغار.