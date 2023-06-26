الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عروض شعبية في القصباء والمجاز

عروض شعبية في القصباء والمجاز
27 يونيو 2023 01:05

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
«حميدو» يقود سلة «الملك» للمرة الرابعة

تقدم مجموعة من الفرق التراثية الإماراتية عروضاً موسيقية وشعبية في منطقة القصباء وواجهة المجاز المائية بالشارقة، لمشاركة الجمهور فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وتذكيرهم بالعادات والتقاليد الشعبية التي ترافق مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تقدم فرقة «الحربية» غداً، و«المديمة» بعد غد، و«ليوا» يوم الجمعة، أربعة عروض، منها عرضان في الساعة السادسة والسابعة مساءً بـ«القصباء»، وعرضان في الثامنة والنصف والتاسعة والنصف مساءً بـ«واجهة المجاز المائية» التي تشهد إعادة افتتاح نافورة الشارقة الموسيقية. وتندرج العروض ضمن الفنون التراثية المحببة لنفوس الكبار والصغار.

القصباء
مسرح المجاز
واجهة المجاز
واجهة المجاز المائية
الإمارات
الشارقة
عيد الأضحى
عطلة العيد
العيد
إجازة العيد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©