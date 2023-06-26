رسم وطبول وتنورة في سوق المرفأ

دبي (الاتحاد)

على مدار خمسة أيام تبدأ من الغد، يتحول سوق المرفأ، أكبر سوق مكيّف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، إلى ساحة احتفالية زاخرة بمجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح، تنطلق من الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وينقل المهرجان الزوار إلى عالم غني بالتشويق يستمد معانيه من مفهوم «الليالي العربية» مع شخصيات مستوحاة من عالم علاء الدين والرقصات الشعبية الإماراتية على وقع عزف الطبول والألحان التقليدية التي يؤديها عازف عود على مسرح سوق المرفأ، كما تتضمن العروض رقصة التنورة المحببة لأطفال، ويستمتع الزوار بفن الرسم بالرمل داخل الزجاج.