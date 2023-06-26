الكاياك يتصدر مغامرات رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

«إجازة عيد» مميزة مع العائلة والأصدقاء تتيحها منتجعات وشواطئ رأس الخيمة لعشاق الهدوء والجمال الطبيعي، مع فرص مثالية لممارسة أنشطة مرحة ومغامرات مثيرة تترك في النفس ذكريات يصعب نسيانها، سواء على الرمال الناعمة أو على صفحة الماء أو في المرافق الترفيهية المنتشرة في ربوع الإمارة، ويحظى الأطفال بنصيب الأسد من أنشطة مجانية هدفها تسليتهم ورسم الابتسامة على وجوههم، منها نقش الحناء التقليدية للبنات، وفن تشكيل البالونات والرسم على الوجوه، والعديد من المحطات المخصصة للعب بالمعجون وتشكيله في قوالب، وموكب الشخصيات المفضلة للأطفال، فيما يتصدر التنزه في قوارب الكاياك أنشطة الكبار.