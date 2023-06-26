الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الكاياك يتصدر مغامرات رأس الخيمة

الكاياك يتصدر مغامرات رأس الخيمة
27 يونيو 2023 01:05

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات: دعم جهود الاستقرار في «الكونغو الديمقراطية»

«إجازة عيد» مميزة مع العائلة والأصدقاء تتيحها منتجعات وشواطئ رأس الخيمة لعشاق الهدوء والجمال الطبيعي، مع فرص مثالية لممارسة أنشطة مرحة ومغامرات مثيرة تترك في النفس ذكريات يصعب نسيانها، سواء على الرمال الناعمة أو على صفحة الماء أو في المرافق الترفيهية المنتشرة في ربوع الإمارة، ويحظى الأطفال بنصيب الأسد من أنشطة مجانية هدفها تسليتهم ورسم الابتسامة على وجوههم، منها نقش الحناء التقليدية للبنات، وفن تشكيل البالونات والرسم على الوجوه، والعديد من المحطات المخصصة للعب بالمعجون وتشكيله في قوالب، وموكب الشخصيات المفضلة للأطفال، فيما يتصدر التنزه في قوارب الكاياك أنشطة الكبار.

رأس الخيمة
الإمارات
العيد
عطلة العيد
إجازة العيد
شواطئ رأس الخيمة
عيد الأضحى
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©