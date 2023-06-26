توم كروز: أبوظبي وجهة مثالية للأفلام العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل العالمي توم كروز عن سعادته البالغة لوجوده في أبوظبي، للإعلان عن العرض الخاص والأول في الشرق الأوسط للجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة «Mission Impossible»، الذي حمل عنوان «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول» (Mission Impossible Dead Reckoning - Part One) في «قصر الإمارات»، وقال لـ«الاتحاد»: لقد قضينا وقتاً ممتعاً في أبوظبي خلال تصوير العمل، وكانت لدي سابقاً تجربة مميزة ورائعة حينما صورت الجزء السادس من «مهمة مستحيلة» في العاصمة الإماراتية، ووجدت أنها مكان مناسب ووجهة مثالية لتصوير الأفلام العالمية، من حيث التطور العمراني، والتقنيات الفنية الحديثة، ومواقع التصوير الاحترافية، والوجهات السياحية المتميزة، وهذا ما جعلنا نعيد تكرار التجربة في الجزء السابع من العمل، ورغم تحديات التصوير التي عشناها، إلا أنه مع تلقي الدعم والمساعدة من الجهات المتخصصة مثل «twofour54»، ولجنة أبوظبي للأفلام، تم تسهيل الأمور وتذليل العقبات.

وبدأت الاحتفالية بسير نجوم الفيلم على السجادة الحمراء، وهم: توم كروز، وسايمون بيج، وهايلي أتويل، وبوم كليمنتيف، والمخرج كريستوفر ماكويري، الذين التقوا بمحبيهم في منطقة «المعجبين» لالتقاط الصور الفوتوغرافية، ومن ثم التقوا ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد كروز أنه تم تحقيق إنجاز عظيم في الجزء السابع من «مهمة مستحيلة»، بتصوير مشاهد من الفيلم في مطار أبوظبي الجديد، وصحراء ليوا برمالها الذهبية، وقال: أعشق أبوظبي وأهلها، خصوصاً مع الاستقبال الحافل الذي ألقاه في كل مرة أزور فيها أبوظبي لتصوير أحد أعمالي.

شغف ومتعة

وأوضح المخرج كريستوفر ماكويري أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الإمارات، حينما صور «المهمة المستحيلة» سابقاً في دبي، وها هو يعود إليها من جديد لتصوير الجزء السابع في أبوظبي، وقال: لولا محبة الناس لما حققنا هذا النجاح في النسخة الـ7 من سلسلة «المهمة المستحيلة»، فلدي أنا وكروز الشغف نفسه لتقديم المتعة في هذه السلسلة الشهيرة لكل عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم.

عشق أبوظبي

من جهته، قال سايمون بيج: كانت أول زيارة لي إلى الإمارات عام 2011، خلال تصوير الجزء الرابع من السلسلة «بروتوكول الشبح»، وبصراحة أحببت أبوظبي كثيراً، خصوصاً بعدما صورنا فيها بعض مشاهد الجزء السابع في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، وقد أعجبت بالتطور العمراني والمباني الشاهقة، وانبهرت حينما زرت جامع الشيخ زايد الكبير، وجزيرة ياس ومرافقها الترفيهية الرائعة.

وتحدث عن علاقته المميزة التي تجمعه بالنجم توم كروز الذي تعاون معه في أغلب أجزاء السلسلة، وقال: علاقة صداقة قوية تجمعني به، ونحن نحب العمل معاً لذلك حققنا النجاح معاً.

ترويج

وكان توم كروز قد وصل إلى أبوظبي على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، تمهيداً لحضور عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قصر الإمارات «ماندارين أورينتال»، وأزاح كروز الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر، تابعة لأسطول شركة «الاتحاد للطيران».

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، ستُروج «الاتحاد للطيران» للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي، كما تم تزيين الهيكل المعماري الرائع لمبنى المطار أيضاً بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم، حيث تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً.

طبيعة خلابة

وعند عرض الفيلم جماهيرياً في السينما المحلية والعربية والعالمية يوم 13 يوليو المقبل، سيرى المشاهد التصميم الداخلي للمبنى الجديد للمرة الأولى خلال مشاهدة الفيلم، وتظهر فيه أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى، إضافةً إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي.

وقد جرى تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، وقد تضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بالإضافة إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الأمر الذي تطلب تضافر الجهود من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة مثل «twofour54، شركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي للفيلم».

عام من التخطيط

وقد بدأ تصوير فيلم «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول» في أبوظبي عام 2021 بعد أكثر من عام من التخطيط، واستمر لأكثر من 15 يوماً في ذروة «كوفيد-19»، ولم يتوقف العمل بفضل بروتوكولات الوقاية التي وضعتها اللجنة في إمارة أبوظبي، وبالإضافة إلى بناء مواقع التصوير وسط الكثبان الرملية المهيبة في صحراء ليوا، كما قام فريق العمل أيضاً بالتصوير فوق أعلى سطح في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، والذي يُعد أكبر مبنى مطار مستقل في العالم بأقواس عملاقة، يمتد طولها على مدى 180 متراً، كما قامت لجنة أبوظبي للأفلام بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل من خلال منحه الموافقات والتصاريح اللازمة للتصوير.

مواقع ساحرة

أكدت بوم كليمنتيف أنها زارت أبوظبي منذ سنوات طويلة، وانبهرت حقاً بالتطور الذي تشهده في مختلف المجالات، كما لفت انتباهها مواقعها الساحرة التي أصبحت نقطة جذب لصناع السينما حول العالم، ومنها الجزء السابع من «المهمة المستحيلة» الذي صُورت بعض مشاهده في مطار أبوظبي الجديد.

أبوظبي.. مرة أخرى

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» ففي عام 2018، تم تصوير مشهد قفزة «هالو» في العاصمة الإماراتية بالتعاون مع القوات المسلحة لدولة الإمارات، ولجنة أبوظبي للأفلام وtwofour54، وتطلّبت المشاهد التي تم تصويرها في الفيلم الجديد «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول» في المطار الجديد 21 يوماً من التحضير، و7 أيام من أعمال التصوير، بمشاركة 762 شخصاً من الممثلين والكوادر الفنية والموردين.