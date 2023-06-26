حفلات العيد في الإمارات

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يحيي نخبة من نجوم الطرب في الوطن العربي عدداً من الحفلات الغنائية في الإمارات، حيث تشهد أبوظبي ودبي، على مسارح «الاتحاد أرينا»، «المسرح الوطني»، و«كوكاكولا أرينا»، عدداً من الأمسيات الموسيقية، التي تمزج بين الطرب الأصيل والغناء الكلاسيكي والأغنيات الشبابية المتنوعة بين الخليجي والعربي.

تطل الفنانة أصالة نصري يوم 29 يونيو الجاري على عشاق الطرب الأصيل، بمسرح مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، حيث تؤدي خلال الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة القديمة والجديدة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، بينها: «ما عرفتك»، «غلبان»، «شايفة فيك»، «بنت أكابر» و«شكراً».

أغان كلاسيكية

على مسرح «الاتحاد أرينا» يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل استثنائي يوم 30 يونيو الجاري، بمناسبة العيد، حيث يقدم مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة بأسلوبه الفريد وغنائه الآسر، ضمن تجربة موسيقية ساحرة يشدو فيها بأغان كلاسيكية طربية بديعة، مثل «سهرتنا»، «الليلة»، «واجد»، «بنساك» و«هدي نفسك».

«مفاجآت صيف دبي»

وبمناسبة انطلاق الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يستمتع جمهور الإمارات بحفل استثنائي يوم 1 يوليو المقبل، والذي يجمع كلاً من حسين الجسمي وكاظم الساهر في حفل على مسرح «كوكاكولا أرينا» بدبي، احتفاءً بالتراث الموسيقي الغني في العالم العربي، حيث يقدم الجسمي باقة من أجمل أغنياته المتنوعة بين الخليجية والعربية، الرومانسية والإيقاعية السريعة، التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، فيما يؤدي الساهر أروع أغنياته الكلاسيكية والرومانسية التي تتغنى بالمرأة والحب.

الجيل الذهبي

وتجتمع عائلة طارق العربي طرقان على المسرح الوطني في أبوظبي يوم 1 يوليو المقبل، لتقديم أمسية موسيقية من الزمن الجميل تحت عنوان «حفل الجيل الذهبي»، لتأدية باقة من أغاني شارات المسلسلات الكرتونية الخالدة المحببة لدى الكبار والصغار.

وعلى مدى ساعتين ستعيد عائلة طرقان للحضور «نوستالجيا» الطفولة والأغاني التي كبر عليها الجيل الذهبي، ومن بين شارات المسلسلات: «كابتن ماجد»، «المحقق كونان»، «أسرار المحيط»، «الصياد الصغير»، «مدينة النخيل» و«باباي».

«فنان العرب»

ويحتفل «فنان العرب» محمد عبده مع جمهور الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى بإحيائه حفلاً يوم 2 يوليو المقبل على مسرح «كوكاكولا أرينا» بدبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، حيث يستعد لتحضير أمسية مليئة بالحنين والعاطفة والسحر تمزج بين أدائه المذهل وموسيقاه التي تلمس القلوب وتتجاوز الحدود على أنغام أشهر أغانيه، منها «الأماكن» و«شبيه الريح».