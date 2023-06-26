علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى فيينا

قالوا قديماً، ليالي الأنس في فيينا.. فجمالها لا يكمن في مساحاتها الخضراء الشاسعة فحسب، بل تشتهر بالمباني العريقة المُشيّدة على الطراز الأوروبي القديم، إنّها فيينا، عاصمة النمسا وأكبر مُدنها، والتي تُعتبر من أجمل مدن النمسا السياحية، فهي تستقطب الآلاف من السياح سنوياً لزيارة معالمها العريقة، كالقصور التاريخية والمتاحف والحدائق والأسواق والمطاعم والفنادق الفاخرة، وهي تتمتّع بغِنى ثقافي وفنِّي كبيرين بفضل الإرث الامبراطوري العريق الذي اكتسبته على مرِّ العصور.

لا بد لكل سائح من زيارته، فهو أحد رموز المدينة المعروفة، إنّه «قصر شونبرون»، أحد أشهر معالم فيينا، تم إنشاؤه في القرن السابع عشر كمصيف لحكام هابسبورغ، حينَ تزور هذا القصر، ستأخذك الجدران والأسقف في رحلة غير معروف متى زمن انتهائها، ستندمجُ فيها بتأمل الزخارف والنقوش التي تُزيّن الجدران، والثريات الساحرة التي تعتلي الأسقُف في منظر مهيب، يمكنك التجول في القصر لمشاهدة قطع الأثاث القديمة التي صُمّمت على الطراز الباروكي، بالإضافة إلى المجوهرات التي تُعرض في صالات العرض.

ومن أشهر الأماكن الأثرية في فيينا «كاتدرائية سانت ستيفان» التي تم إنشاؤها منذ ما يقارب 700 عام، وتُعتبر من المزارات المهمة وهي نموذج مميز عن فن العمارة والتاريخ النمساوي القديم، يمكنك الصعود إلى أعلى الكاتدرائية لتحظى بمشهد خلاب للمدينة، يمكنك أيضاً التقاط أجمل الصور والفيديوهات الرائعة لديكوراتها وللمنحوتات الموجودة فيها، وبعد مغادرتها، يمكنك الجلوس في الحديقة الأمامية لاستنشاق الهواء المنعش والتجول في عربات الأحصنة في تجربة تأخذك إلى الزمن القديم، وإذا كنت ترغب بالحصول على تجربة فريدة، يمكنك زيارة «برج الدانوب» الذي يُعتبر أحد رموز السياحة الشهيرة في فيينا، تم افتتاح البرج عام 1964 بالقرب من الضفة الشمالية لنهر الدانوب، وقد صُمِّم على ارتفاع 252 متراً، وحينَ تصعد إلى أعلى برج الدانوب، يمكنك النظر بالمنظار والتمتع باستكشاف المدينة، وإذا كنت من أصحاب القلوب القوية، يمكنك تجربة القفز بالحبال من أعلى برج الدانوب في تجربة تحبس الأنفاس.

أمّا أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في فيينا، فهو «بيت البحر» الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، ويقع في حي ماريا هيلف، وسط مدينة فيينا، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الآلاف من أنواع الأسماك والكائنات البحرية والشعاب المرجانية والطحالب الملونة النادرة، ولا يتوقف المرح عند المشاهدة فحسب، فبيت البحر يوفر بعض الجدران الخاصة بالتسلق لمُحبِّي المغامرات والتحدي، ولا تنسوا التقاط صور جميلة وكأنك تسبح في أعماق المحيط.

وإن كنت من عشاق الطبيعة الخضراء الهادئة، أنصحك بزيارة «نهر الدانوب» لممارسة رياضة السباحة والتجديف بالقوارب الشراعية والاستمتاع بمنظر الحدائق الجميلة من حوله، إضافة إلى زيارة «جزيرة الدانوب» للحصول على بعض الراحة والاستجمام وسط الطبيعة الساحرة.

كل هذا الجمال كفيل بأن يجعلك تحزم أمتعتك في أقرب فرصة وتتوجه لزيارة هذه المدينة الرائعة.