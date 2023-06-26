أبوظبي تستقبل توم كروز في عرض أول لـ«مهمة مستحيلة 7»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استقبلت أبوظبي الممثل العالمي توم كروز، وعدداً من طاقم عمل فيلمه الجدد، في العرض الافتتاحي الأول في الشرق الأوسط لـ«مهمة مستحيلة 7» في «قصر الإمارات»، وقد تم تصوير بعض مشاهد الفيلم في أبوظبي، في كل من مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي، twofour54، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للطيران، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم جماهيرياً في صالات السينما المحلية والعربية والعالمية 13 يوليو المقبل. وأعرب الممثل العالمي توم كروز لـ«الاتحاد» عن سعادته البالغة، لتواجده للمرة الثانية في أبوظبي، لتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة «Mission Impossible»، والذي حمل عنوان «مهمة مستحيلة: حساب الميت، الجزء الأول» - Mission Impossible Dead Reckoning - Part One، وقال لـ«الاتحاد»: لقد قضينا وقتاً ممتعاً في أبوظبي خلال تصوير العمل، وكانت لدي تجربة سابقة مميزة ورائعة حينما صورت الجزء السادس من «مهمة مستحيلة» في العاصمة الإماراتية، ووجدت أنها مكان مناسب ووجهة مثالية لتصوير الأفلام العالمية، من حيث التطور العمراني، والتقنيات الفنية الحديثة، ومواقع التصوير الاحترافية، والوجهات السياحية المتميزة، وهذا ما جعلنا نعيد تكرار التجربة في الجزء السابع من العمل، ورغم تحديات التصوير التي عشناها، إلا أنه تم إنجاز المهمة على أكمل وجه، مع تلقي الدعم والمساعدة من الجهات المتخصصة مثل «twofour54»، ولجنة أبوظبي للأفلام. وأكد كروز أنه تم تحقيق إنجاز عظيم في الجزء السابع من «مهمة مستحيلة»، بتصوير مشاهد من الفيلم في مطار أبوظبي الجديد، وصحراء ليوا برمالها الذهبية، وقال: أعشق أبوظبي وأهلها، خصوصاً مع الاستقبال الحافل الذي ألقاه في كل مرة أزور فيها أبوظبي لتصوير أحد أعمالي. وقال المخرج كريستوفر ماكويري: إن هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها الإمارات، حينما صورت «المهمة المستحيلة» سابقاً في دبي، وها أنا أعود إليها من جديد ولكن في أبوظبي لتصوير الجزء السابع. وقال الممثل سايمون بيج: كانت أول زيارة لي إلى الإمارات عام 2011، خلال تصوير الجزء الرابع من السلسلة «بروتوكول الشبح»، وبصراحة لقد أحببت أبوظبي كثيراً، خصوصاً بعدما صورنا فيها بعض مشاهد الجزء السابع في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، وقد أعجبت بالتطور العمراني والمباني الشاهقة، وانبهرت حينما زرت جامع الشيخ زايد الكبير، وجزيرة ياس ومرافقها الترفيهية الرائعة. وقالت الممثلة بوم كليمنتيف: زرت أبوظبي منذ سنوات طويلة، وانبهرت حقاً حينما زرتها حالياً بالتطور الذي تشهده في مختلف المجالات، كما لفت انتباهي مواقعها الساحرة التي أصبحت نقطة جذب لصناع السينما حول العالم، ومنها الجزء السابع من «المهمة المستحيلة» الذي صور بعض مشاهده في مطار أبوظبي الجديد.