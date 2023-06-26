ركين سعد.. ضحية «سفّاح الجيزة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة الأردنية ركين سعد في المسلسل الدرامي القصير «سفّاح الجيزة»، حيث تجسد شخصية الضحية الرئيسة للقاتل. وبسبب ذكائها الشديد، تقود أجهزة الأمن للقبض عليه.

والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية.

تدور الأحداث في ثماني حلقات، في إطار من الغموض والتشويق، تأليف محمد صلاح العزب، سيناريو وحوار إنجي أبو السعود، وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته صلاح عبدلله، وحنان يوسف.

كما تطل ركين بشخصية طالبة بالمرحلة الثانوية، في الموسم الثاني من مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطالبات يتحدن من أجل مواجهة زميلاتهن المتنمرات عليهن، ويضعن الخطط الجرئية لمحاسبة كل واحدة منهن على حدة، تأليف وإخراج تيما الشوملي.

وأعربت ركين عن سعادتها برد فعل الجمهور حول الموسم الثاني من مسلسل «ريڤو»، الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي منذ طرحه، وتجسد فيه شخصية فتاة تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها، المؤلف الموسيقي، بفرقة «ريڤو الموسيقية»، عبر 10 حلقات، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة أمير عيد، وسارة عبد الرحمن.