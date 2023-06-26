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«من العايدين»..على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي»

«من العايدين»..على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي»
26 يونيو 2023 16:13

أبوظبي (الاتحاد)


تواكب شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، أجواء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في كافة أنحاء دولة الإمارات والمنطقة عبر برنامج «من العايدين»، الذي يطل على المشاهدين بباقة متنوعة من الفقرات الاحتفالية والاجتماعية والمسابقات الترفيهية.
يبث «من العايدين» بشكلٍ موحد على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي» طيلة أيام العيد، من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً بتوقيت الإمارات في أول أيام العيد، ومن الساعة 11 صباحاً حتى 12 ظهراً بتوقيت الإمارات، ثاني وثالث أيام العيد، ليرصد مظاهر العيد مسلطاً الضوء على العادات والتقاليد المحلية من خلال سلسلة من التقارير الخاصة والفقرات المنوعة. 

ملامح العيد
وتطوف كاميرا البرنامج في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتواكب الاحتفالات وغيرها من الفعاليات الثقافية والعروض الترفيهية والأنشطة الفنية، بما ينسجم مع حرص «أبوظبي للإعلام» على تقديم محتوى متنوع يلبي تفضيلات وأذواق الجمهور العربي.
ويتخلل البرنامج الذي يقدمه سعود الكعبي وأسمهان النقبي في اليوم الأول، وعبدلله بن حيدر ورحاب عبدالله في اليوم الثاني، وأميرة محمد وموسى الزبيدي في اليوم الثالث، لقاءات ومداخلات هاتفية مع ضيوفٍ من نخبة الشخصيات الاجتماعية والفنانين الإماراتيين للحديث عن ملامح العيد وعاداته وأبعاده الثقافية والاجتماعية والتراثية ومآثر الآباء والأجداد وتقاليد أبناء دولة الإمارات.

وجهات سياحية

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ويضم البرنامج تقارير عن أحدث الوجهات السياحية التي تحلو زيارتها خلال فترة العيد، وعن الجنود المجهولين الذين يتواجدون على رأس عملهم طيلة أيام العيد مثل الشرطة والطوارئ والمستشفيات والمطار، وعن الأضاحي مع الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى أجواء موسم الحج والوقوف بعرفة واستقبال وتوديع الحجاج، إلى جانب أشهى الأطباق التراثية التي تُقدم في المناسبات الاجتماعية.

هوية وطنية

ويتناول البرنامج مواضيع تلهم الجيل القادم وتعزز التنمية الثقافية والهوية الوطنية، إلى جانب فقرات تستضيف شباباً وشابات مبدعين في الغناء والعزف والفنون وإلقاء الشعر وغيرها من المواهب، كما سيكون مشاهدو البرنامج على موعدٍ مع جوائز متميزة من خلال فقرة المسابقات التي تطرح أسئلة ثقافية وتراثية متنوعة.
ويمكن لمشاهدي قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» متابعة برنامج «من العايدين» أيضاً عبر الموقع الإلكتروني ADTV.AE، وتطبيق ADtv المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر.

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