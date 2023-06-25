أسماء أبو اليزيد.. تنضم لـ «عصابة عظيمة»

محمد قناوي (القاهرة)

انضمت الممثلة المصرية أسماء أبو اليزيد لأبطال فيلم «عصابة عظيمة»، وقالت إن أحداث الفيلم تدور حول زعيمة عصابة تتعرض للكثير من المواقف الكوميدية الطريفة، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة إسعاد يونس وهنادي مهنى، وإخراج وائل إحسان.

وأضافت أبو اليزيد أنها تستكمل حالياً تصوير فيلم «الغربان» الذي بدأ تصوير مشاهده الخارجية قبل أكثر من عام في روسيا ومصر، وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، ويتم تنفيذه بمواصفات عالمية من حيث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية والصوتية.

وعبّرت أسماء عن سعادتها بتجربتها السينمائية «عاشق» الذي قدمته مع أحمد حاتم، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وعُرض خلال الموسم الشتوي الماضي، وقدمت خلاله دور فتاة مدمنة تعيش قصة حب مع طبيب يعالج المدمنين.

وتنتظر أبو اليزيد عرض مسلسلين على المنصات الرقمية، الأول «بطن الحوت» مع محمد فراج، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، وتؤدي فيه شخصية تاجرة مخدرات في منطقة شعبية.

والمسلسل الثاني «نصي التاني» الذي يُعرض في حلقات منفصلة متصلة حول موظف في بنك يبحث عن عروس، وفي كل حلقة يقابل فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

وتستعد أسماء لبدء تصوير مسلسل «وزن الريشة» مع أحمد السقا، ويُعرض على إحدى المنصات التي ترى أنها تجربة مختلفة وفريدة وتطور طبيعي للتكنولوجيا، وتخاطب فئات لا تشاهد التلفزيون، وهو ما دفع المنتجين إلى دخول هذا السوق، خاصة أنها أثبتت نجاحها مؤخراً، مؤكدة أنها مستمرة في الغناء مع فرقة «بهجة»، وتضطر للتوقف فقط أثناء تصوير عمل ما، كما تحلم بلعب دور البطولة في فيلم غنائي مصري.