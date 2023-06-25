7 طرق لتحفيز هرمونات السعادة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبراء أنه يمكن لبعض الطرق أو العادات البسيطة، أن تحفّز إفراز المواد أو الناقلات العصبية المسؤولة عن الحفاظ على مستويات السعادة، حسبما ذكر موقع Indian Express الهندي، ومنها:

* تحفز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إفراز الإندروفين والدوبامين والسيروتونين، ما يساعد في تحسين المزاج.

* ممارسة عادة الامتنان أو الشكر تزيد من مستويات السيروتونين وتعزّز مشاعر السعادة.

* الانخراط في النشاطات التي تستمتع بفعلها، ما يحفز إفراز الدوبامين ويعطي إحساساً بالتعويض.

* قضاء الوقت مع من تحب يحفز إفراز الأوكسيتوسين، ما يعزز الشعور بالسعادة والارتياح.

* تناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالتريبتوفان يدعم إنتاج السيروتونين.

* ممارسة التأمل وتمارين الصفاء الذهني، ما يقلل من التوتر، ويعزّز إفراز الاندورفين والسيروتونين.

* الضحك والابتسام يساعدان على إفراز الإندروفين، ويحفزان إنشاء ردود أفعال إيجابية في الدماغ.