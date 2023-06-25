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7 طرق لتحفيز هرمونات السعادة

7 طرق لتحفيز هرمونات السعادة
26 يونيو 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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أوضح خبراء أنه يمكن لبعض الطرق أو العادات البسيطة، أن تحفّز إفراز المواد أو الناقلات العصبية المسؤولة عن الحفاظ على مستويات السعادة، حسبما ذكر موقع Indian Express الهندي، ومنها:
* تحفز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إفراز الإندروفين والدوبامين والسيروتونين، ما يساعد في تحسين المزاج.
* ممارسة عادة الامتنان أو الشكر تزيد من مستويات السيروتونين وتعزّز مشاعر السعادة.
* الانخراط في النشاطات التي تستمتع بفعلها، ما يحفز إفراز الدوبامين ويعطي إحساساً بالتعويض.
* قضاء الوقت مع من تحب يحفز إفراز الأوكسيتوسين، ما يعزز الشعور بالسعادة والارتياح.
* تناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالتريبتوفان يدعم إنتاج السيروتونين.
* ممارسة التأمل وتمارين الصفاء الذهني، ما يقلل من التوتر، ويعزّز إفراز الاندورفين والسيروتونين.
* الضحك والابتسام يساعدان على إفراز الإندروفين، ويحفزان إنشاء ردود أفعال إيجابية في الدماغ.

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