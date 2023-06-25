%70 من سكان العالم يمارسون «اليوجا» خلال العقدين المقبلين

باريس (أ ف ب)

توقع نجم «اليوجا» المدرب الهندي سادغورو أن يمارس ما بين 60 و70 في المئة من سكان العالم أحد أشكال «اليوجا» خلال السنوات العشرين المقبلة.

وقال سادغورو (65 عاماً)، واسمه الأصلي جاغاديش فاسوديف، خلال لقاء مع «فرانس برس» بمقر «اليونيسكو» في باريس، إن «اليوجا» علم عرفه «اليوجيون» قبل 15 ألف عام، لكن النجم الذي بلغ عدد متابعيه عشرة ملايين على «إنستجرام»، يرى أن «الأجيال المقبلة» ستتبناها بشكل أكبر. يشدد سادغورو على أن «اليوجا» ليست مجرّد طيّ الجسم في مختلف الاتجاهات، لكنها تقنية صحية داخلية هي الأفضل على الإطلاق.