الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مقتل عامل بعدما «ابتلعه» محرك طائرة ركاب

تغطية المحرك بعد أن ابتلع العامل
25 يونيو 2023 23:38

لقي عامل في مطار بولاية تكساس الأميركية مصرعه، الجمعة، بعدما «ابتلعه» محرّك طائرة ركّاب كانت قد هبطت لتوّها على المدرّج، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية اليوم الأحد.
وقالت الهيئة الوطنية لسلامة الطيران، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل الجوّي، إنّ «المحرّك ابتلع» العامل، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22,25 بالتوقيت المحلّي.
وأضافت في بيان أنّ الطائرة، التابعة لشركة «دلتا» للطيران «هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجليس (كاليفورنيا)، وكانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل».
وأوضحت «الهيئة» أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.
كان الضحية يعمل في شركة «يونيفاي أفييشن»، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
تقدّم شركة «يونيفاي أفييشن» خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها «دلتا».
وقالت شركة «دلتا» للطيران، في بيان، إنّها أصيبت بـ«حزن شديد» لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات التي تتولّى التحقيق في الحادث.

أخبار ذات صلة
تترك حفيدتها الطفلة وحيدة لتستقل طائرة
إصابة 22 جندياً أميركياً في حادث مروحية بسوريا
المصدر: رويترز
طائرة
محرك طائرة
المطار
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©