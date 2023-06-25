فؤاد عبدالواحد.. يختتم حفلات «ليالي تبوك»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الفنان فؤاد عبدالواحد حفلات «ليالي تبوك» بالمملكة العربية السعودية، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أنغام وموسيقى أغنياته التي أشعلت جوانب مسرح الحفل بتفاعل الجمهور بمسرح الجادة بالمهرجان التراثي، الذي شهد حضوراً من جميع أنحاء السعودية، للاستمتاع بهذه السهرة الغنائية التي شهدت أيضاً مشاركة الفنان جابر الكاسر والفنانة قمر الهاجري.

على أنغام أغنية «تعلّم»، بدأ عبدالواحد وصلته الختامية لمهرجان ليالي تبوك، مرحباً ومعرباً عن فخره واعتزازه بالمشاركة بالمهرجان، وقال «وجودنا في ليالي تبوك، هو فخر واعتزاز لنا وبتاريخنا وموروثنا في الجزيرة العربية»، شاكراً إدارة مهرجان جادة الإبل على دعوتهم للقاء هذا الجمهور المحب للفن والثقافة والتراث.

كما أشعل عبدالواحد الحفل بأغنية «عاش سلمان»، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، ورددوا معه الأغنية.

وقد أثنت إدارة المهرجان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية عن سعادتهم بمشاركة الفنان عبدالواحد، قائلين: «الفنان فؤاد عبدالواحد أطربنا في ليلة هي الأجمل على مسرح الجادة»، موثقين هذا النجاح من خلال نشر وعرض مجموعة من الفيديوهات والصور من الحفل.

واختتم فؤاد الحفل بأغنيته الشهيرة «العيون السود» التي حققت نجاحاً وانتشاراً كبيرين على مستوى الخليج والوطن العربي، بعد أن طلبها وهتف لغنائها الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بشكل حماسي.

ومن جهة أخرى، يعكف عبد الواحد هذه الأيام على الانتهاء من تحضير أغنيات ألبومه الثالث في مسيرته الغنائية، بوجوده المستمر في الاستوديوهات الصوتية في مدينة الرياض، من أجل تسجيل وتنفيذ أغنيات الألبوم الذي سيرى النور قريباً.