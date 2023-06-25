يوتيوب" توسع نطاق خاصية تعدد النوافذ

بدأت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية جوجل توسيع نطاق خاصية تقسيم الشاشة الخاصة على خدمة البث المباشر للقنوات التلفزيونية يوتيوب" تي.في" المملوكة لها لتشمل برامج ومواد أخرى إلى جانب القنوات الرياضية.

وقالت خدمة يوتيوب تي.في إنها بدأت تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا على امتداد شهور الصيف الحالي وهو ما يعني أن بعض مستخدمي يوتيوب تي في قد لا يتمكنون من العثور على الخاصية الجديدة حاليا.

وقالت خدمة يوتيوب تي.في عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي بدأ جزء صغير من مستخدمي يوتيوب تي.في يشاهدون على قائمة الخيارات "هوم" اختبار الشركة لعرض 5 علامات جديدة لمشاهدة عدة قنوات تلفزيونية في وقت وحد وذلك على مدار الساعة، حيث يمكن لهؤلاء المستخدمين تشغيل ما يصل إلى 5 قنوات مباشرة في وقت واحد في مجالات الأخبار والرياضة والأخبار الاقتصادية والطقس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن يوتيوب تي.في بدأت تقديم خدمة تقسيم الشاشة في مارس الماضي حيث أصبح في مقدور المستخدمين تقسيم شاشة يوتيوب تي.في إلى 4 أجزاء كل جزء يعرض قناة رياضية مختلفة في الوقت نفسه.

وقال متحدث باسم شركة جوجل إن الشركة تبحث عن طرق أخرى لتطبيق خاصية تقسيم الشاشة على مجموعة متنوعة من المحتوى التلفزيوني إلى جانب المحتوى الرياضي. يذكر أن خدمة يوتيوب تي في التي حصلت على جائزة محرري سي نت دوت كوم لأفضل خدمة بث تلفزيوني مباشر عبر الإنترنت، هي خدمة مدفوعة الأجر باشتراك يبدأ من 65 دولارا شهريا لأول ثلاثة أشهر ثم 73 دولارا شهريا بعد ذلك. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة البحث الحصري حزمة "إن.إف.إل صنداي تيكت" الرياضية في وقت لاحق من العام الحالي.