كشف يمهّد لتطوير أدوية جديدة ضد الفشل الكلوي

أكدت دراسة أميركية جديدة، قادها باحثون من جامعة كولومبيا، أن من المحتمل أن يكون سبب مرض الكلى الشائع يوجد خارج الكلى، ما يفتح الطريق أمام تطوير أدوية جديدة للفشل الكلوي.

وأوضحت الدراسة التي كشفت عن 16 موقعاً جديداً في الجينوم مرتبطة باعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي (immunoglobulin A، IgA)، فرضية سابقة مفادها أن الجهاز المناعي له دور مهم في قيادة هذا المرض، وتشير إلى استراتيجيات جديدة لاكتشافه وعلاجه.

لم تتم الموافقة على أي أدوية مستهدفة لعلاج اعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي (المعروف أيضاً باسم التهاب الكلية بالجلوبيولين المناعي). يعود ذلك، إلى حد كبير، إلى كون السبب الكامن وراء المرض لم يفهم جيداً.

خزعة من الكلية

يمكن أن يوفر تحديد الجينات المرتبطة بمرض ما أدلة على مصدره وتوجيه تطوير عقاقير جديدة، ولكن هناك حاجة إلى آلاف المرضى لمثل هذه الدراسات. وفيما يتعلق باعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي، فإن هذه الأرقام من الصعب تحقيقها.

على الرغم من أن اعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي شائع مقارنة بأشكال أخرى من أمراض الكلى المتعلقة بجهاز المناعة، إلا أن من الصعب تشخيصه، ويصعب العثور على المرضى الذين تأكدت إصابتهم به.

يقول الدكتور كرزيستوف كيريلوك، الأستاذ المشارك في الطب في كلية «فاجيلوس» للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، المؤلف الرئيسي للدراسة «يتطلب التشخيص خزعة الكلى، وهو إجراء جراحي ينطوي على الكثير من المخاطر. لذلك، غالباً ما يتم تفويت التشخيص».

تعاون دولي

عالج كيريلوك وزملاؤه مشكلة الأرقام من خلال بناء شبكة واسعة من المتعاونين، بما في ذلك أطباء الكلى وعلماء الوراثة وعلماء آخرون منتشرون في أربع قارات. قام كل متعاون بتجنيد مرضى لأخذ خزعة من الكلى محلياً، وأرسل عينات دم إلى فريق كيريلوك في كولومبيا لاستخراج الحمض النووي وتحليله.

بتحليل عينات ما يقارب 40 ألف شخص، قارن الباحثون الحمض النووي لدى المصابين باعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي بالحمض النووي لدى الأشخاص الذين ليس لديهم هذا المرض.

أصبحت هذه الدراسة التي استغرقت 10 سنوات لاستكمالها، وشارك فيها ما يقارب 200 من العلماء والأطباء في أكثر من 100 مؤسسة، هي الأكبر من نوعها حتى الآن في علم الوراثة لاعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي.

نشرت الدراسة في مجلة Nature Genetics.

تطوير أدوية جديدة

تشارك العديد من الجينات الجديدة التي تم تحديدها في الدراسة، في إنتاج الأجسام المضادة لاعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي، ما يعزز فكرة أن تنظيم مستويات اعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي هو العامل الرئيسي وراء المرض.

يضيف كيريلوك «هذا اكتشاف مهم للغاية لأن اعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي يعتبر مرضاً في الكلى، ولكن يبدو أن مصدره خارج الكلى».

يقول الدكتور علي غرافي، أستاذ أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، القائد المشارك للدراسة «طورنا أيضاً ملف تعريف للمخاطر الجينية، قد يساعد في تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي».

حدد الباحثون أيضاً البروتينات التي تنتجها الجينات المحددة حديثاً والتي تبدو كأفضل الأهداف لتطوير الأدوية. وحددوا اثنين من الأدوية سبق أن درست بالفعل لظروف أخرى قد يكون لها إمكانات في علاج اعتلال الكُلية بالجلوبيولين المناعي.

ويختم كيريلوك «وجد تحليل حديث أن أهداف الأدوية المدعومة بالدراسات الجينية من المرجح أن تنجح. نأمل أن تبدأ شركات الأدوية في تطوير علاجات جديدة بناء على النتائج التي توصلنا إليها».